Nannai cria instituto para capacitação profissional em hotelaria

O Brasil criou 142.702 novos postos de trabalho em julho, segundo o último dado divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor de serviço foi responsável pela maior parte desse número, com 56.303 vagas. O valor representa uma recuperação do setor, atingido fortemente pela pandemia de covid-19. Para além de novas vagas, empresários têm encontrado dificuldade em ocupar postos mais qualificados, em especial na hotelaria de luxo que fica mais afastada dos grandes centros urbanos.

Este é o caso do Nannai, resort na paradisíaca praia de Muro Alto, em Pernambuco, a cerca de 60 quilômetros de Recife. Rodrigo Lins, diretor comercial da marca, conta que depois da crise sanitária causada pelo coronavírus muitos colaboradores resolveram se mudar da cidade de Ipojuca, onde fica o hotel. Segundo ele, apesar de ser um município médio, de quase 100 mil habitantes, profissionais mais qualificados geralmente optam por morar em grandes cidades, gerando uma falta de mão de obra especializada no setor de serviços. "Essa falta não é enfrentada somente por nós", diz.

Do outro lado da ponta, o estado de Pernambuco tem a mais alta taxa de desemprego do Brasil, com 14,2% no segundo trimestre deste ano. A Grande Recife tem uma taxa desocupação de 16,9%, a maior entre as 20 regiões metropolitanas pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Muitas dessas pessoas poderiam trabalhar no setor de serviços, mas falta qualificação.

Para unir a necessidade e a oportunidade, o Nannai resolveu criar um instituto de capacitação profissional com cursos voltados à área de hospitalidade. Chamado de Iannan (um anagrama do nome do hotel), a escola vai oferecer um módulo básico e mais quatro cursos profissionalizantes a jovens. Tanto o módulo básico quanto os cursos vão ter 17 vagas, cada, e toda a capacitação é gratuita. As aulas serão ministradas em um prédio no centro de Ipojuca, que foi reformado, com os custos todos pagos pelo próprio Nannai.

Na visão de Rodrigo Lins, o projeto é importante porque vai dar a oportunidade de aumentar a renda das pessoas, além de fornecer mão de obra qualificada não só ao Nannai como outros hotéis e comércios da região. As aulas estão programada para começar já em outubro.

Quem pode participar

Os módulos profissionalizantes terão duração de um e dois meses. Além disso, vai ter workshops mais rápidos -- também com 17 vagas cada -- como noções de design, noções de Instagram, emprego e carreira e storytelling. O módulo básico (pré-requisito para os a parte profissional), as aulas serão ministradas 2 dias por semana com duração de 3 horas durante 2 meses. Após isso, o aluno pode escolher dentro os cursos ofertados aquele que mais se identifica para cursar.

Temas do módulo básico

Funcionamento e categorias hoteleiras

Comunicação

Reflexões numéricas

Pacote office

Cidadania e argumentação

Atendimento

Postura e apresentação

Cursos profissionalizantes