50 melhores hotéis de mundo: Rosewood São Paulo é o único brasileiro na lista

Foi anunciada nesta terça-feira, 19, a lista dos 50 Melhores Hotéis do Mundo. Entre os eleitos aparece um único brasileiro: o Rosewood São Paulo, que fica na capital paulista, e está na posição 27 no ranking. A cerimônia de premiação foi realizada no icônico Guildhall, em Londres. É a primeira vez que o selo 50 Melhores faz uma lista dedicada à comunidade hoteleira. A marca já é conhecia pelos 50 Melhores Restaurantes do Mundo -- com versão para a América Latina -- e os 50 Melhores Bares do Mundo.

O ranking contemplou 35 destinos em seis continentes diferentes. O top 10 foi dominado por hotéis asiáticos, com seis citações, incluindo o irmão da unidade paulistana, o Rosewood Hong Kong, que ficou em segundo lugar. O grande vencedor foi o Passalacqua, que fica em uma região de vale na Lombardia, na Itália. O hotel tem apenas 24 quartos e é uma criação da família De Santis.

Rosewood SP

Ao lado de um dos cartões postais da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, o complexo foi inaugurado em 2022 e segue a filosofia da rede Rosewood chamada de sense of place, ou seja, trazer a cultura e a história locais para as experiências dos hóspedes.

As dependências contam com mais de 450 obras de 57 artistas brasileiros. As peças estão presentes do piso ao teto. A tapeçaria inspirada na fauna e na flora nacional foi concebida por Regina Silveira, as gravuras de plantas híbridas são de Walmor Corrêa nos elevadores temáticos com os enigmáticos nomes Energético, Afrodisíaco e Alucinógeno, e as folhas douradas pendendo do teto do quinto andar foram produzidas por Laura Vinci.

Poucos meses de abrir, o Rosewood São Paulo já foi eleito um dos 100 melhores novos hotéis do mundo, no ranking feito pela prestigiada revista Travel and Leisure, em abril de 2022.

“A diversificada gama de propriedades da coleção Rosewood reconhecidas na lista do ‘The World’s 50 Best Hotels’ enfatiza a integridade e a ressonância do espírito da marca a sense of place. Isso garante que cada hotel e resort da rede reflita e celebre o destino em que está inserido", disse Edouard Grosmangin, diretor geral do Rosewood São Paulo, durante a cerimônia de premiação.

Veja a lista com os 50 Melhores Hotéis do Mundo

1 - Passalacqua, Moltrasio

2 - Rosewood Hong Kong, Hong Kong

3 - Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

4 - The Upper House, Hong Kong

5 - Aman Tokyo, Tóquio

6 - La Mamounia, Marrakech

7 - Soneva Fushi, Maldivas

8 - One&Only Mandarina, Puerto Vallarta

9 - Four Seasons Firenze, Florença

10 - Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

11 - Capella Bangkok, Bangkok

12 - The Calile, Brisbane

13 - Chablé Yucatán, Chocholá

14 - Aman Venice, Veneza

15 - Singita Lodges – Kruger National Park, Kruger National Park

16 - Claridge's, Londres

17 - Raffles Singapore, Singapura

18 - Nihi Sumba, Wanokaka

19 - Hotel Esencia, Tulum

20 - Le Sirenuse, Positano

21 - Borgo Egnazia, Savelletri

22 - The Connaught, Londres

23 - Royal Mansour, Marrakech

24 - Four Seasons Madrid, Madrid

25 - Aman New York, Nova Iorque

26 - The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin

27 - Rosewood São Paulo, São Paulo

28 - Capella Singapore, Singapura

29 - Le Bristol, Paris

30 - Park Hyatt Kyoto, Kyoto

31 - La Réserve, Paris

32 - Gleneagles, Auchterarder

33 - Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

34 - Cheval Blanc, Paris

35 - Four Seasons Astir Palace, Atenas

36 - Soneva Jani, Maldivas

37 - The Newt, Bruton

38 - Amangalla, Galle

39 - Hoshinoya Tokyo, Tóquio

40 - Desa Potato Head, Seminyak

41 - Eden Rock, St. Barths

42 - The Siam, Bangkok

43 - Badrutt's Palace, St. Moritz

44 - Atlantis The Royal, Dubai

45 - The Oberoi Amarvilas, Agra

46 - NoMad London, Londres

47 - The Savoy, Londres

48 - Equinox New York, Nova Iorque

49 - Six Senses Ibiza, Portinatx

50 - Hôtel de Crillon, Paris

