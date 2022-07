Mundo Pixar: o que esperar da exposição imersiva no shopping Eldorado?

Se sinta como os brinquedos no quarto de Andy, como no filme Toy Story, ou como os monstros durante o trabalho na fábrica do filme Monstros S.A. Para os amantes das produções da Pixar, será inaugurada amanhã (20), no shopping Eldorado em São Paulo, a maior exposição já feita sobre o universo dos filmes do estúdio americano, o Mundo Pixar.

Com dez ambientes, cada qual relacionado a um filme da Pixar, visitantes poderão interagir com cenários e personagens dos filmes, seja através de realidade aumentada, ao escanear QR codes disponíveis em cada sala ou com as próprias reproduções dos personagens.

A entrada é feita através da casa de Carl Fredricksen, o senhor rabugento do filme indicado ao Oscar Up, Altas Aventuras. Do lado de fora da casa, a reprodução da fachada instagramável tem ativações de realidade aumentada. Já no interior, na sala de estar, o personagem aguarda os visitantes para fotos nas poltronas.

A interatividade, porém, é restrita a alguns ambientes. Na sala seguinte, dedicada à fábrica de gritos de Monstros S.A, há os materiais de trabalhos das aberrações dos filmes, como as portas dos quartos das crianças e tanques de gritos, que literalmente emitem gritos ao serem ativados por um botão.

Ainda é possível se sentir como os brinquedos de Andy, do filme Toy Story, e posar ao lado dos bonecos mais famosos do cinema, Woody e Buzz Lightyear. Inclusive, há um espaço dedicado ao segundo personagem, que acaba de ganhar um filme próprio.

A exposição de 2.800 metros quadrados também tem espaços dedicados aos filmes Procurando Nemo, Carros, Os Incríveis, Ratatouille, Soul e Divertidamente, com a sala de comando do cérebro da Riley, painel de controle das emoções e as personagens Alegria e Tristeza.

Além disso, informações e curiosidades sobre os filmes estão disponíveis antes da entrada nas salas.

"A seleção dos filmes foi uma perfeita combinação entre alguns filmes mais clássicos como Toy Story e outros mais recentes como Soul, mas sempre pensando nos filmes que tem bastante aderência com o público e que responderam bem tanto nas bilheterias dos cinemas, quanto ao resultados no Disney+", comenta Mariana Marcondes, senior manager e integrated marketing na The Walt Disney Company Brasil.

A maior exposição sobre o estúdio americano também é a primeira no mundo. "Este evento ainda não foi executado em outros países, porque ele foi uma idealização 100% brasileira, para mostrar que existe um escritório da Disney no Brasil, responsável por proporcionar quase todas as experiências e pontos de contato com o nosso consumidor. Sentimos uma demanda e um grande apelo da marca Pixar já consolidada no trabalho que é feito nos cinemas, mas sentíamos a necessidade de oferecer uma experiência para o nosso consumidor, e por isso, esse projeto foi desenvolvido pelo time da Disney no Brasil", comenta Marcondes.

Saída pela loja

Em um espaço de 240 metros quadrados promovido pelo Mercado Livre, será possível adquirir produtos licenciados Disney e Pixar ao final da visitação. A loja Mercado Livre conta com itens como a tão famosa bola da Pixar, camisetas com estampas exclusivas, brinquedos, itens de moda e de decoração dos filmes presentes na mostra.

Onde comprar ingressos para o Mundo Pixar?

Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim e a partir de 20 de julho poderão ser adquiridos na bilheteria do local.

De terça a quinta-feira das 10h às 20h50 e às sextas, sábados, domingo e feriados das 10h às 22h50.

Onde fica o Mundo Pixar em SP?

Na Área externa do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo – SP)

Até quando vai o Mundo Pixar?

De 20 de julho a 23 de outubro.

Qual o preço dos ingressos?

Ingressos: de 30 reais a 100 reais.

Quais os horários do Mundo Pixar?

Terça a quinta-feira: 10h às 20h50 (Entrada para o último circuito: 19h)

Sexta, sábado, domingo e feriados: 10h às 22h50 (Entrada para o último circuito: 21h)

