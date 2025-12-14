Mostra em Paris revela a admiração de Alaïa por Dior

Fundação Azzedine Alaïa: inauguração de mostra dedicada a explorar a relação entre o estilista franco-tunisiano e a casa Dior (Nerea González/EFE)
Agência de Notícias
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14h33.
Última atualização em 14 de dezembro de 2025 às 14h37.
A Fundação Azzedine Alaïa inaugura nesta segunda-feira, 15, a segunda mostra dedicada a explorar a relação entre o estilista franco-tunisiano e a casa Dior.
A exposição, realizada em Paris no fim deste ano, reúne peças do criador por trás do “New Look” que nunca haviam sido apresentadas ao público.
Em novembro, a Galeria Dior — instalada no histórico número 30 da rua Montaigne, hoje transformado em museu — exibiu cerca de cem itens inéditos, parte do acervo que Alaïa reuniu de forma discreta ao longo de décadas.
Agora, é a vez da Fundação Azzedine Alaïa destacar como o legado de Dior influenciou diretamente o desenvolvimento criativo do próprio estilista.