Mostra em Paris revela a admiração de Alaïa por Dior

A exposição reúne peças do criador por trás do “New Look” que nunca haviam sido apresentadas ao público

Fundação Azzedine Alaïa: inauguração de mostra dedicada a explorar a relação entre o estilista franco-tunisiano e a casa Dior (Nerea González/EFE)

Fundação Azzedine Alaïa: inauguração de mostra dedicada a explorar a relação entre o estilista franco-tunisiano e a casa Dior (Nerea González/EFE)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14h33.

Última atualização em 14 de dezembro de 2025 às 14h37.

A Fundação Azzedine Alaïa inaugura nesta segunda-feira, 15, a segunda mostra dedicada a explorar a relação entre o estilista franco-tunisiano e a casa Dior.

A exposição, realizada em Paris no fim deste ano, reúne peças do criador por trás do “New Look” que nunca haviam sido apresentadas ao público.

Em novembro, a Galeria Dior — instalada no histórico número 30 da rua Montaigne, hoje transformado em museu — exibiu cerca de cem itens inéditos, parte do acervo que Alaïa reuniu de forma discreta ao longo de décadas.

Agora, é a vez da Fundação Azzedine Alaïa destacar como o legado de Dior influenciou diretamente o desenvolvimento criativo do próprio estilista.

