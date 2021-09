Montblanc e Pirelli trazem atemporalidade da borracha em objeto de escrita

Considerada uma das mais belas expressões do artesanato europeu, a Montblanc Meisterstück, conhecida por seus icônicos objetos de escrita que vão muito além de meras canetas, está lançando neste mês uma edição inédita e limitada com a Pirelli, fabricante mundial de pneus fundada em 1872.

Com a nova Meisterstück Great Masters Pirelli Limited Edition 1872, a Montblanc une a arte de escrever com a arte de fazer pneus. Como? Usando o toque atemporal da borracha como revestimento principal de seu novo objeto de escrita.

A Pirelli começou fabricando produtos de borracha de todos os tipos, enquanto os fundadores da Montblanc fizeram seus primeiros instrumentos de escrita de ebonite, também conhecida como borracha dura, obtida por vulcanização da borracha natural.

Feita de borracha preta, a tampa e o corpo da nova Meisterstück Great Masters Pirelli refletem esse visual. Anéis vermelhos adicionam um toque dinâmico ao cone preto e topo da tampa, que é coroado pelo emblema Montblanc em madrepérola.

O padrão gravado na tampa e no corpo do objeto de escrita é inspirado no tratamento gráfico histórico do logotipo da Pirelli, que remonta a 1966. O lendário "P", em uso desde 1908 e simbolizando as qualidades elásticas da borracha, também está gravado na pena de ouro maciço Au 750 artesanal acima de um pneu de corrida estilizado, com o emblema da Montblanc no centro.

Cada pena é feita à mão, desde a gravação em ouro maciço até nos processos especializados, como soldagem da ponta de irídio e corte da ponta para testar o som da pena no papel, para garantir o melhor fluxo de tinta. Quantas etapas são necessárias para fazer essa caneta? Mais de 100. O preço? 21.3000 reais.