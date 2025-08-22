Montblanc foi buscar inspiração em deserto árabe para criar nova fragrância masculina

O deserto de AlUla, na Arábia Saudita, com suas vastas dunas e paisagens imponentes, é um dos locais mais desafiadores e impressionantes do mundo. Para atravessar esse ambiente árido e inóspito, é preciso ter qualidades como coragem, resistência, ousadia e, claro, muita sofisticação. A paciência e a sabedoria também são essenciais, pois cada passo em AlUla é um lembrete do poder e da grandiosidade de um ambiente selvagem e intocado, onde o homem precisa ser humilde e estar preparado para encarar seus próprios limites.

É essa paisagem, com essas característica, que inspirou a Montblanc a criar a mais nova fragrância Explorer Extreme. Com notas amadeiradas, ambaradas e de couro, a fragrância convida o homem moderno a desbravar territórios desconhecidos.

O frasco, confeccionado em vidro completamente laqueado de preto, reforça a intensidade da fragrância e é protegido por uma caixa preta fosca dobrável, com o padrão exclusivo Montblanc Extreme Leather, realçado pelo nome da fragrância em letras douradas.

Estrelada pelo ator, modelo e músico americano Justice Joslin, a campanha reforça o espírito aventureiro e destemido do homem Explorer, elevando a experiência a um novo patamar de intensidade e exclusividade. A novidade foi lançada pouco antes do Dia dos Pais, e a expectativa da marca é que se torne uma das cinco fragrâncias mais vendidas no Brasil.

O Montblanc Explorer Extreme é o primeiro parfum da linha Explorer, que inclui também as versões Montblanc Explorer Eau de Parfum e Montblanc Explorer Platinum. A novidade já está disponível nas boutiques Montblanc, nas principais plataformas e perfumarias do país, como Sephora, Beleza na Web, Opaque, World Free e American News. Os preços sugeridos ao consumidor são R$ 829 para a versão de 60 ml e R$ 999 para a de 100 ml. A distribuição é feita pelo grupo Vizcaya.