Banco da China diz que recursos permanecem nos bancos apesar da queda dos juros

O Banco Popular da China (PBoC) informou, em 10 de fevereiro, que a mudança na alocação de recursos entre depósitos e produtos financeiros não representa saída de recursos do sistema bancário. O dado consta no Relatório de Execução da Política Monetária do quarto trimestre de 2025.

Segundo o banco central, a maior parte dos novos recursos captados por produtos de gestão de ativos vai para depósitos interbancários e certificados de depósito. Com isso, os saldos de instituições financeiras não bancárias nos bancos aumentam. Quando os recursos seguem para outros ativos, acabam convertidos em depósitos de empresas ou instituições relacionadas. No destino final, os recursos permanecem no sistema bancário.

O PBoC informou que a composição dos depósitos mudou. A participação dos depósitos interbancários cresceu, enquanto a de famílias e empresas recuou. Ainda assim, consideradas em conjunto, essas categorias mantêm crescimento alinhado à expansão do M2, sem variação relevante no volume total de depósitos.

Os dados oficiais mostram que, no ano passado, os depósitos em RMB cresceram RMB 26,41 trilhões. Desse total, RMB 14,64 trilhões vieram das famílias e RMB 6,41 trilhões de instituições financeiras não bancárias. Em 2024, os depósitos das famílias aumentaram RMB 14,26 trilhões, enquanto os das instituições não bancárias avançaram RMB 2,59 trilhões.

Por trás do avanço dos depósitos de instituições não bancárias está a expansão dos produtos de gestão de ativos. No fim do ano passado, o volume sob gestão chegou a RMB 120 trilhões, alta anual de 13,1%. O crescimento acumulado foi de RMB 13,8 trilhões. Entre os principais produtos, os de gestão patrimonial dos bancos cresceram 10,6%, enquanto os fundos mútuos avançaram 14,3%.

Segundo o banco central, a mudança reflete decisões dos investidores em um ambiente de juros mais baixos, com busca por melhor relação entre retorno e risco. No longo prazo, a ampliação das opções de investimento tende a levar famílias a ajustar a alocação de recursos entre depósitos e outros ativos.