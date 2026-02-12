‘O importante é fazer acontecer’: a virada na carreira de especialista em RH do interior do Paraná

Quando Pamela Ricoldi abriu um e-mail que quase passou despercebido no meio da caixa de entrada, não imaginava que aquela mensagem marcaria uma virada definitiva em sua trajetória profissional.

Formada em psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, do interior do Paraná, ela vivia um momento de dúvida comum a muitos jovens no fim da graduação entre seguir na clínica ou buscar espaço no mundo corporativo, um universo que, até então, parecia distante da sua realidade.

A resposta começou a se desenhar a partir da participação na Conferência de Carreira Na Prática, iniciativa voltada a conectar jovens talentos a empresas que buscam mais do que currículos tradicionais.

Da empresa júnior à inquietação profissional

Durante a graduação, Pamela teve uma vivência pouco comum entre estudantes de Psicologia. No primeiro ano de faculdade, entrou para a empresa júnior Elo Consultoria, onde teve contato com planejamento estratégico, gestão de pessoas e visão de negócio, experiências que ampliaram sua percepção sobre as possibilidades da carreira.

MAIS DE 20 PROCESSOS SELETIVOS EM UM ÚNICO DIA: aumente suas chances reais de sair empregado e conecte-se diretamente com empresas que estão contratando. Garanta sua inscrição gratuita e dê o próximo passo na sua carreira!

“Até então, a referência de psicólogo dentro de empresas era muito restrita a recrutamento e seleção. Aquilo nunca me brilhou os olhos”, relembra.

A participação em eventos do movimento empresa júnior, como encontros do Paraná Júnior e da Brasil Júnior, foi decisiva para despertar esse interesse. Ali, ela conheceu empresas inovadoras, com culturas organizacionais muito diferentes das que conhecia no interior do estado.

A ideia de atuar no mundo corporativo começou a ganhar força, mas acabou ficando adormecida nos anos seguintes.

Pandemia, dúvidas e um reencontro decisivo

No último ano da faculdade, em meio à pandemia, veio a crise. O isolamento, a incerteza sobre o mercado de trabalho e a dúvida sobre qual caminho seguir reacenderam questionamentos antigos.

Ao revisitar registros da época da empresa júnior, Pamela compartilhou memórias nas redes sociais e recebeu uma mensagem que mudaria tudo.

Pamela Ricoldi, especialista em RH na Unico Skill

Do outro lado estava Mariana Kita, ex-presidente da empresa júnior que hoje atua em uma empresa de tecnologia. Foi ela quem apresentou o Na Prática a Pamela, contando como havia conhecido sua atual empresa em um evento da iniciativa, após um processo seletivo pouco convencional.

"Ela descreveu um evento que conectava jovens a empresas muito fora do eixo tradicional, com mapeamento de perfil e foco em cultura. Aquilo fez todo sentido para mim" Pamela Ricoldi, especialista em RH na Unico Skill

O Na Prática como ponto de virada

Quando as inscrições para a conferência foram abertas, Pamela se candidatou sem grandes expectativas de contratação. Seu objetivo era conhecer empresas diferentes, entender como funcionava o mercado corporativo e ampliar repertório.

Selecionada para participar da edição remota — formato que viabilizou sua presença —, ela mergulhou no evento. Logo no primeiro dia, recebeu uma mensagem da líder de cultura da Unico, convidando para uma conversa. Só depois percebeu que estava, na prática, dentro de um processo seletivo que acontecia ao longo da própria conferência.

“Foram etapas muito rápidas. Em poucos dias, conversei com lideranças, entendi o negócio e recebi a proposta”, diz.

Em dezembro de 2020, ainda sem diploma, Pamela foi contratada como CLT. Um movimento raro, mas alinhado à lógica das empresas presentes no evento: menos foco em títulos formais e mais atenção a comportamento, mentalidade e vontade de aprender.

MAIS DE 200 VAGAS E CONTATO DIRETO COM RECRUTADORES: pare de depender apenas de currículo online e apresente seu potencial pessoalmente às empresas. Garanta sua vaga gratuitamente AQUI

Crescimento acelerado e novas responsabilidades

A entrada na empresa marcou o início de uma trajetória acelerada. Pamela passou por job rotation, conheceu diferentes áreas, escolheu onde queria atuar e cresceu internamente. Concluiu a graduação em paralelo ao trabalho e permaneceu na companhia por quatro anos.

Em 2025, recebeu o convite para integrar a Unico Skill, spin-off voltado ao mercado de educação corporativa. Hoje, mora em São Paulo e atua como especialista em RH, com foco em cultura organizacional, desenvolvimento, liderança e performance.

“Eu teria encontrado outras oportunidades? Talvez. Mas o evento acelerou tudo. Abriu uma porta que eu nem sabia exatamente como acessar”, afirma.

“As empresas que estão ali querem encontrar jovens com energia, brilho no olho e vontade de fazer acontecer. Muitas não estão buscando alguém pronto, mas alguém com mindset certo”, ela complementa.

Segundo ela, o diferencial está na conexão entre valores pessoais e cultura organizacional, algo que, para muitos jovens fora dos grandes centros, ainda parece distante.

“O evento cria esse encontro. E, para mim, foi exatamente ali que tudo começou a fazer sentido”, ela finaliza.

Participe de mais de 20 processos seletivos em um único dia e mude sua carreira

O Na Prática convida você a viver uma experiência que vai além de palestras e networking: a chance real de sair empregado.

Na Conferência de Carreira Na Prática, você terá acesso a:

Mais de 20 empresas de diferentes setores recrutando no mesmo dia

Mais de 200 vagas de emprego e estágio disponíveis

Capacitação exclusiva antes do evento para aumentar suas chances reais de contratação

Entrevistas, mesas de relacionamento e apresentação direta aos recrutadores

Se você está no início da carreira ou busca uma nova oportunidade, esta pode ser a virada que faltava.

As inscrições são gratuitas, as vagas são limitadas e o processo seletivo é obrigatório.

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!