Tendências de decoração: conheça os modelos de torneiras que estão em alta

O maior desejo dos arquitetos e designers de interiores é conseguir acertar em seus projetos, equilibrando estética e funcionalidade. As torneiras são um exemplo de objeto que une bem as duas frentes. Mas como escolher a torneira certa?

As torneiras são indispensáveis para o funcionamento de toda casa, e especialmente nas cozinhas e banheiros, essas peças se tornaram verdadeiros objetos de decoração. Mas o que será que determina a escolha entre os diferentes modelos à venda nas lojas? É preciso analisar pontos como modo de instalação, dimensões, medida do encanamento, qualidade do material, durabilidade da peça, resistência e, é claro, design.

Não se pode investir em uma torneira pensando "apenas" no ato de decorar, mas na utilização que se fará dessa peça no dia a dia. Depois disso é que se estuda como combinar o objeto adquirido com o visual do espaço. O importante é comprar o modelo, mesmo que em design tradicional, que atenda às necessidades da família. Mas no meio disso, sim, é possível ter algo moderno, inovador e sofisticado.

O que as pessoas procuram no design de torneiras?

Afinal, o que as pessoas querem das torneiras de cozinhas, banheiros, lavanderias, garagens, jardins e mais? Elas querem que a engenharia desses objetos forneçam uma realidade mais cômoda e prática de vida para elas. E justamente para atender às suas necessidades é que os fabricantes lançam tanto, todos os anos, modelos diferentes de torneiras - mais altas, com extensões, e além.

Inclusive, em resposta aos relatos dos consumidores, começaram a surgir nas lojas mangueiras com estruturas mais flexíveis, com molas e revestimento de silicone.

Elas garantem que se tenha espaço na pia para manusear e limpar alimentos, panelas e utensílios diversos, mas sem esbarrar na torneira. Soluções assim ajudam em situações de projeto como ilhas de cozinha, por exemplo.

Ademais, hoje existem torneiras que ajudam na economia de água - como aquelas com arejador. E, sim, reduzir ao máximo a quantidade de volume de água que sai e é desperdiçada na pia é algo bastante almejado hoje, por uma questão financeira e também que vivemos em uma situação grave de crise hídrica no mundo. Por isso, a decoração da nossa casa já pode contribuir para ajudar o planeta.

Quais as tendências de torneiras para 2022?

Basicamente, de tudo que podemos ver nas lojas, as torneiras de bancada, com apenas um registro de abertura para água fria, é o modelo mais tradicional. Também é comum que as mesmas sejam fixadas na parede.

Enquanto isso, temos agora as torneiras gourmet de bancada ou mesa, vistas com mais frequências nos projetos modernos - inclusive em ilhas e cubas de áreas externas.

E qual o modelo certo para casa? Bem, é aquele compatível, que viabiliza a instalação.

Como dito antes, as torneiras tipo gourmet são as opções mais modernas e funcionais para decoração de cozinhas. Elas costumam ter o tamanho entre 30 e 50 cm de altura. Possuem um visual imponente, mais robusto, remetendo ao estilo industrial sofisticado. E apresentam funções diferentes dos modelos comuns, como jato direcionável, duchas removíveis, extensores e dupla saída de água.

Ajuste de temperatura

Outra vantagem dos novos modelos de torneiras, muito além da estética, é a possibilidade de ajuste de temperatura. Essa tecnologia permite a escolha de saída de água fria ou quente, quando integrada ao sistema de aquecimento da casa, claro.

Trata-se de uma engenharia que sai mais cara para o consumidor; porém, compensa pela qualidade e conforto oferecido.

Essas torneiras com aquecimento, tanto para banheiro quanto para cozinha, podem ser monocomandos, ajustando a temperatura por uma única válvula.Outra opção é aquelas com misturador de duplo comando, com duas válvulas. Nesse caso, é possível misturar as duas temperaturas - fria e quente - para chegar à temperatura ideal.

Filtragem da água

Algumas torneiras utilizadas agora em cozinhas e varandas apresentam um filtro acoplado para eliminar as impurezas. Desse modo, não é necessário ter um segundo equipamento no local para ter uma água sempre limpa para beber ou para o cozimento de alimentos.

Só, atenção, pois esses filtros não podem combater bactérias ou acabar com a quantidade de cloro no líquido, exigindo que a água vinda da rede seja tratada.

Filtros de torneiras podem dar certo trabalho para manutenção, exigindo mão de obra técnica. E, pensando no bem da saúde da família, sua troca deve ser feita, em geral, em 1500 litros ou 6 meses de uso, isso fica evidente com a diminuição do fluxo de água.

Registro mais eficiente

Mais uma vez, é preciso retornar à questão do desperdício de água. Além das formas de acionamento de torneiras citadas antes, precisamos lembrar dos modelos com registro 1/4 de volta, que abre apenas 90 graus. Ele é muito mais eficiente, não a toa está em alta no mercado atual.

Acabamento cromado e dourado

Nas lojas, encontramos muitas torneiras de polipropileno, que é um tipo de plástico leve e de boa resistência. Mas, sem dúvidas, as torneiras metálicas - de cobre, zinco, latão e até alumínio - são mais duráveis, asseguram qualidade na água purificada, e costumam apresentar um design mais sofisticado também. O acabamento cromado, com camada de níquel, está em alta. Mas 2022 é o ano do dourado.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.