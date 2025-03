Modelos da BMW em 2026 terão Huawei HiCar integrado: Parceria com HarmonyOS

O Grupo BMW anunciou, em 17 de março, uma parceria com a Huawei para expandir a integração ao ecossistema HarmonyOS na China. A montadora alemã passará a oferecer serviços digitais, incluindo a Chave Digital BMW, o HUAWEI HiCar e o aplicativo My BMW. O acordo prevê o desenvolvimento de novas aplicações e funcionalidades inteligentes no sistema HarmonyOS NEXT.

Chave Digital BMW e o HUAWEI HiCar

A Chave Digital BMW, desenvolvida com o HarmonyOS NEXT, será lançada ainda este ano. Esse recurso permitirá que motoristas possam desbloquear, travar e dar partida no carro diretamente pelo smartphone Huawei. Modelos da nova geração, previstos para 2026, como o BMW iX3 fabricado na China, terão um cockpit inteligente integrado ao HUAWEI HiCar, permitindo uma experiência conectada e personalizada.

Estratégia Digital e Desafios no Mercado Chinês

O desempenho da BMW no mercado chinês reflete os desafios enfrentados pela montadora, especialmente com o crescimento da competição local e a aceleração da adoção de veículos elétricos chineses. Em 2024, a receita global do grupo foi de 142,38 bilhões de euros, uma queda de 8,4% em relação ao ano anterior. As vendas na China somaram 714,5 mil unidades, uma retração de 13,4% em relação a 2023. A marca também enfrentou dificuldades com as vendas de MINI e Rolls-Royce, que registraram quedas de 17% e 5,3%, respectivamente.

Diante disso, a BMW decidiu aumentar os investimentos em digitalização e eletrificação, destinando 9,1 bilhões de euros para pesquisa e desenvolvimento em 2024, um aumento de 17,1% em relação ao ano anterior, representando 6,4% da receita total.

O Futuro da BMW e Huawei

