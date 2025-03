CEO da Ferrari revela que compradores estão ficando mais jovens, abaixo dos 40 anos

Para adquirir uma Ferrari, não basta ter milhões disponíveis. É necessário estar na seleta lista de clientes da marca italiana e aguardar até dois anos para receber o modelo. E, curiosamente, os clientes que fazem parte desse seleto grupo estão ficando cada vez mais jovens. A revelação foi feita pelo CEO da montadora italiana, Benedetto Vigna, à CNBC, durante um evento em Cingapura.

De acordo com Vigna, atualmente, 40% dos novos compradores têm menos de 40 anos, um aumento significativo em relação a 18 meses atrás, quando esse número era de 30%. “Não sei como é para outras marcas, mas para nós, essa mudança é uma grande conquista, resultado do trabalho da nossa equipe”, afirmou o executivo.

Além disso, o CEO destacou que três quartos dos clientes que desejam comprar uma Ferrari conseguem, de fato, adquiri-la. Isso garante que a exclusividade da marca seja mantida. Para Vigna, a espera de até dois anos para o recebimento do carro é um fator que torna a Ferrari ainda mais especial, devido ao alto nível de personalização oferecido.

“Um cliente de 78 anos disse que não poderia esperar dois anos para receber sua Ferrari. Eu respondi: ‘Isso é uma motivação’”, contou Vigna, destacando o entusiasmo de seus clientes pela exclusividade da marca.

Ferrari surpreende no Brasil com o sucesso de vendas

No ano passado, a Ferrari surpreendeu o mercado brasileiro com o lançamento de um modelo exclusivo que conquistou rapidamente os clientes mais exigentes: a Ferrari Roma Spider, uma máquina poderosa com preço de R$ 3,95 milhões. A novidade combina a tradicional velocidade da marca italiana com um design mais casual.

O sucesso foi imediato. Em poucos dias, 20 unidades foram vendidas, antes mesmo do lançamento oficial. A importadora oficial da marca no Brasil, Via Itália, também comemorou o sucesso de outro lançamento, a Ferrari Purosangue, o primeiro SUV da montadora.

O modelo Spider mantém as mesmas proporções, dimensões e especificações da bem-sucedida Ferrari Roma V8 2+2. Um dos destaques da Roma Spider é a icônica capota flexível, que marca o retorno desse item aos carros Ferrari com motor central dianteiro, 54 anos após o lançamento do 365 GTS4 de 1969.

Em termos de desempenho, o modelo impressiona com o curto tempo de abertura e fechamento do teto, que leva apenas 13,5 segundos, mesmo em velocidade máxima de 60 km/h. O redesenho do teto também exigiu ajustes no desenho da janela traseira, que se acomoda sob a capota quando recolhida, devido à sua inclinação acentuada.