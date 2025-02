Huawei pode lançar globalmente o Mate XT, com 3 telas dobráveis, em 18 de fevereiro

A Huawei sugeriu que o Mate XT, primeiro smartphone com tela tri-dobrável, terá lançamento global no dia 18 de fevereiro, em Kuala Lumpur, na Malásia. A informação foi divulgada pela empresa no X (antigo Twitter).

O modelo chegou à China em setembro de 2024, custando R$ 15,6 mil. A versão mais cara ultrapassa US$ 23 mil. O dispositivo tem uma tela de 10,2 polegadas e apenas 3,6 mm de espessura, considerado o dobrável mais fino do mundo.

O Mate XT conta com um assistente de IA que pode resumir textos, traduzir idiomas e editar fotos automaticamente. Antes do lançamento na China, já havia 4 milhões de encomendas. O modelo foi eleito uma das melhores invenções de 2024 pela Time Magazine.

"O Mate XT quebra designs tradicionais e desdobra o futuro com essa inovação tri-dobrável", escreveu a Huawei.

A empresa não confirmou oficialmente a data de lançamento global, mas a expectativa é de que o evento marque a expansão do Mate XT para novos mercados.

Since the launch of Mate X in 2019, Huawei has redefined foldable technology, relentlessly pushing boundaries. The #HUAWEIMateXT #ULTIMATEDESIGN breaks traditional smartphone design, unfolding the future with this tri-fold innovation. pic.twitter.com/EeJyAdd6MR

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 5, 2025