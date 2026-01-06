Moda feminina em torneio masculino: Maria Filó assina coleção para o Rio Open

O tênis e a moda sempre estiveram lado a lado, com diferentes códigos de vestimenta dentro e fora das quadras. Para a edição de 2026, o Rio Open terá sua primeira colaboração com uma marca de moda nacional. Em parceria com a Maria Filó, serão apresentadas duas bolsas e um lenço para o torneio.

As bolsas possuem dois modelos, o primeiro confeccionado em couro e camurça, que conta com uma capa removível para acomodar a raquete (R$ 3.879). A segunda versão, em lona (R$ 1.249), possui uma estética mais leve e descontraída, para o transporte dos acessórios.

A coleção é complementada por um lenço com estampa Paisley (R$ 399), revisitado de forma lúdica com a inclusão de uma mini raquete de tênis e ponteiras.

Maria Filó: duas bolsas desenvolvidas para o Rio Open (Maria Filó/Divulgação)

"A parceria busca traduzir em peças o estilo de vida do esporte e a autenticidade da mulher Maria Filó, charmosa, atemporal e livre. Buscamos reforçar essa conexão, mostrando que ambos os universos caminham juntos em sintonia. É um convite para levar praticidade e beleza para além das quadras, com peças versáteis e funcionais para o dia a dia”, diz Maria Rita Magalhães Pinto, diretora criativa da Maria Filó.

“O Rio Open sempre buscou celebrar o espírito carioca que une esporte, estilo e um modo de viver muito próprios da nossa cidade. Fazer essa collab com a Maria Filó nos permite ampliar essa narrativa, traduzindo o universo do torneio em peças que carregam a leveza, a funcionalidade e o charme que fazem parte do nosso DNA. Essa colaboração nasce do encontro natural entre duas marcas apaixonadas pelo Rio, pelo design e pela cultura do esporte. É uma forma de levar um pedaço da experiência do evento para além das quadras, acompanhando o público no seu dia a dia, com beleza e autenticidade”, diz Marcia Casz, diretora-geral do Rio Open.

Em edição limitada, os itens da collab estarão à venda em lojas selecionadas da Maria Filó em São Paulo e no Rio de Janeiro a partir de amanhã, 7. Além disso, as peças poderão ser encontradas na pop-up store exclusiva da Maria Filó, que será instalada no complexo do torneio, entre 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O evento contará com a presença do jovem tenista João Fonseca, número 24º ranking mundial, o brasileiro mais jovem a figurar entre os 30 melhores do mundo.

Além de Fonseca, outros grandes nomes do tênis também participarão da 12ª edição do torneio carioca, como Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Gaël Monfils. A lista completa de jogadores será divulgada neste mês.