Por que alguns convidados usam gravata para assistir aos jogos de Wimbledon?

O ex-tenista Roger Federer é conhecido pela elegância, dentro e fora da quadra. Mas surpreendeu que ele aparecesse de costume e gravata assistindo à vitória de Novak Djokovic sobre Alex de Minaur, nas oitavas de final de Wimbledon, na segunda-feira passada.

Até para uma pessoa alinhada como o campeão suíço, o uso de gravata parece exagerado em um evento esportivo. Ainda mais no calor atípico de Londres nesta época do ano. Federer não foi um caso isolado. David Beckham, Hugh Jackman e até Zendaya, entre outras personalidades, vestiam o adereço.

Neste fim de semana, no sábado 12 e no domingo 13 de julho, quando acontecem as finais feminina e masculina de simples do torneio, outras celebridades serão certamente vistas nas transmissões usando também paletó e gravata.

Formalidade no camarote mais exclusivo

O dress code é uma exigência do Royal Box, o camarote mais exclusivo do Grand Slam britânico, com apenas 74 lugares, na parte sul da quadra central.

Por lá, os assentos são cadeiras de vime escuro Lloyd Loom, um material resistente e flexível feito de papel kraft trançado em fios de aço. Membros das famílias reais britânica e estrangeiras são convidados, assim como chefes de governo, personalidades do mundo do tênis e parceiros comerciais do evento.

Os convites vêm do presidente do All England Club, o clube onde é realizado o torneio, levando em consideração sugestões de membros do comitê Organizador do Campeonato, da Lawn Tennis Association e outras fontes relevantes. Os convidados são recebidos na sede do complexo, chamado Clubhouse, para almoço, chá e drinques no final do dia.

O traje pedido para homens é costume ou terno e gravata. Mulheres são orientadas a não usar chapéus, para não atrapalhar a visão das pessoas sentadas atrás delas. Essas são regras escritas de Wimbledon. Confira outras curiosidades do Grand Slam de Londres.

Tenistas se deslocam de Range Rover

Pelo segundo ano consecutivo a Range Rover é parceira oficial de Wimbledon. Mas a relação da Jaguar Land Rover com o torneio já passa de uma década. A marca topo de linha da empresa marcou sua presença este ano em exibições nas quadras central e 1 e em uma exposição.

A frota de veículos, incluindo os mais recentes modelos híbridos plug-in da Range Rover e Range Rover Sport, está sendo usada pelos jogadores, por suas equipes e por figuras oficiais do torneio.

Roupas brancas – ou quase todas

Wimbledon é o único torneio em que os tenistas são obrigados a usar roupas da mesma cor, no caso branco. O código começou como uma tradição, em 1880, três anos após sua criação. Acredita-se que a exigência foi feita para que o suor não aparecesse tanto.

A convenção virou regra em 1963, depois que Maria Esther Bueno começou a usar forro da saia de cor rosa. Em 2022, as jogadoras foram autorizadas a usar shorts de cor escura por baixo do uniforme branco, como medida de maior conforto, especialmente durante o período menstrual. Este ano, o torneio liberou os jogadores a usar uma braçadeira preta em homenagem ao jogador de futebol Diogo Jota, do Liverpool, morto em um acidente de carro.

Morango com creme, a iguaria oficial do torneio

Até quem nunca pisou no All England Club sabe que a iguaria oficial de Wimbledon é morango com creme, vendido nas tendas do complexo a 2,70 libras o copinho – no ano passado, custava 2,50 libras.

A tradição começou em 1877, ano de criação do Wimbledon, por duas razões. O período de colheita da fruta na Inglaterra coincidia com a realização do torneio. E esse já era o hábito da elite inglesa na época. Neste ano, devem ser vendidas 140 mil unidades do prato, rendendo um faturamento total de 378 mil libras, ou 2,7 milhões de reais.