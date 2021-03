Michelle Obama estará em nova série infantil da Netflix sobre alimentação saudável

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama anunciou nesta terça-feira que está lançando um novo programa infantil na Netflix chamado "Waffles + Mochi", que busca incentivar uma alimentação e culinária saudável ​​entre jovens e adultos.

Em uma publicação nas redes sociais, Michelle afirmou que estava "muito emocionada" em anunciar que o programa vai estrear em 16 de março nos EUA.

Com o objetivo de ajudar famílias durante a pandemia, Michelle disse que o programa fará uma parceria com o "Partnership for a Healthier America", iniciativa que irá fornecer ingredientes frescos às famílias necessitadas nos Estados Unidos e "ajudando as crianças a criarem hábitos saudáveis".

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY

— Michelle Obama (@MichelleObama) February 9, 2021