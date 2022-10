Guia Michelin anuncia restaurantes estrelados de 2022 em Nova York

Cinco restaurantes em Nova York foram premiados com três estrelas pelo Guia Michelin este ano. Entre eles, o Eleven Madison Park de Daniel Humm que, no ano passado, converteu todo o seu menu para pratos à base de plantas e é o único restaurante vegano do mundo com três estrelas.

Junto ao Eleven Madison Park, também foram premiados na categoria mais alta os restaurantes Chef’s Table at Brooklyn Fare, Le Bernardin, Masa e Per Se.

Além destes, dois novos restaurantes foram adicionados à lista de duas estrelas e 16 novos restaurantes entraram na lista com uma estrela, incluindo o restaurante Frevo, comandado pelo chef brasileiro Franco Sampogna desde 2019 no bairro de Greenwich Village. Para degustar o menu contemporâneo, é preciso entrar em uma galeria de arte e, literalmente, entrar em uma tela, que direciona para o salão.

Segundo o guia Michelin, "Frevo é aquele raro restaurante que passa despercebido, mas merece estar no centro das atenções, já que o Chef Franco Sampogna e sua equipe têm currículos sérios. É um local apenas com menu de degustação que funciona como uma galeria. A pequena escala só aumenta a sua exclusividade".

Além do Frevo, outros novos destaques são os restaurantes Tribeca One White Street; o franco-americano Clover Hill; e o Dirt Candy, que serve comida vegana desde 2008. O restaurante Semma, de Roni Mazumdar e do chef Vijay Kumar, foi o único restaurante indiano premiado.

Restaurantes com três estrelas Michelin

Chef’s Table at Brooklyn Fare

Eleven Madison Park

Le Bernardin

Masa

Per Se

Restaurantes com duas estrelas Michelin

Al Coro (novo)

Aquavit

Aska

Atera

Atomix

Blue Hill at Stone Barns

Daniel

Gabriel Kreuther

Jean-Georges

Jungsik

Momofuku Ko

The Modern

Saga (novo)

Restaurantes com uma estrela Michelin

63 Clinton (novo)

Batard

Family Meal at Blue Hill

Casa Enrique

Casa Mono

Caviar Russe

Claro

Clover Hill (novo)

Contra

Cote

Crown Shy

Dirt Candy (novo)

Don Angie

Estela

Four Horseman

Francie

Frevo (novo)

Gramercy Tavern

Hirohisa

Icca (novo)

Jeju Noodle Bar

Joomak Banjum (novo)

Jua

Kanoyama

Kochi

Kosaka

L’Abeille (novo)

Le Coucou

Le Jardinier

Le Pavillon

Mari (novo)

The Musket Room

Noda

Noz 17 (novo)

Odo

Oiji Mi (novo)

One White Street (novo)

Oxalis

Oxomoco

Red Paper Clip (novo)

Rezdora

The River Cafe

Semma (novo)

Shion 69 Leonard Street (novo)

Sushi Amane

Sushi Ginza Onodera

Sushi Nakazawa

Sushi Noz

Sushi Yasuda

Tempura Matsui

Torien (novo)

Tsukimi

Tuome

Vestry

Yoshino (novo)

