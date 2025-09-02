Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Meu Estilo: 'Crocs é uma peça para quem tem personalidade', diz Karla Felmanas

Fora da rotina no escritório na Av. Faria Lima, a vice-presidente da Cimed elenca o que gosta de fazer em seu tempo livre

Karla Marques Felmanas: vice-presidente da Cimed (Leandro Fonseca/Divulgação)

Karla Marques Felmanas: vice-presidente da Cimed (Leandro Fonseca/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10h46.

Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 10h58.

Tudo sobreHobbies de CEOs
Saiba mais

Ainda que o sucesso de Karla Marques Felmanas seja recente nas redes sociais, a vice-presidente da Cimed possui mais 30 anos de experiência no setor farmacêutico. Para além dos 1,5 milhões de seguidores no Instagram e 1,6 milhões no TikTok, onde os vídeos da executiva ultrapassam 31,5 milhões de visualizações, Karla é a terceira geração de uma família que construiu um legado no ramo farmacêutico. Hoje, ela divide as decisões estratégicas da empresa com seu irmão, João Adibe Marques, que atua como presidente.

Karla também lidera a comunicação da marca de hidratantes labiais Carmed, impulsionando parcerias com marcas como Fini, Oakberry, Bauducco, Larissa Manoela, Maísa, Barbie e Burger King. A marca já movimentou cerca de R$ 1 bilhão na categoria de hidratantes labiais no Brasil.

Fora da rotina no escritório na Av. Faria Lima, a executiva elenca o que gosta de fazer em seu tempo livre. Confira.

Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed. (Leandro Fonseca/Exame)

Um esporte
"Para mim, o pilates é o encontro perfeito entre força e equilíbrio, faz bem para o corpo e acalma a alma"

Um filme
"O Poderoso Chefão. Pois, poder não se pede, se conquista"

Um livro
"Até Nunca Mais, da Ana Furtado. Me identifico com esta obra, pois minha mãe já esteve nessa situação, e a Ana traz uma história de superação"

Uma viagem marcante
"Em Galápagos pude aproveitar a conexão com a natureza"

Uma peça de roupa
"Crocs! É uma peça para quem tem personalidade"

Um prato marcante
"Macarronada com molho da avó, uma afinidade e lembrança de família"

Acompanhe tudo sobre:cimedExecutivosHobbies de CEOs

Mais de Casual

Após Anna Wintour, Vogue escolhe nova sucessora; saiba quem é

Mino Carta, jornalista fundador de grandes revistas, morre aos 91 anos

William Bonner deixa bancada do ‘Jornal Nacional’ após 29 anos

Mil unidades e collab com Pantone: o novo relógio exclusivo da IWC

Mais na Exame

Mercados

Sanepar: Uma bolada de R$ 4 bilhões em precatórios (e um 'tiquinho' de dividendos)

Brasil

La Niña pode voltar neste trimestre, diz Organização Meteorológica Mundial; saiba o que esperar

Economia

Brasil registra a 32ª maior alta do PIB no mundo no 2º trimestre de 2025; veja ranking

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda se mantém em US$ 109 mil no aguardo por sinalização otimista do Fed