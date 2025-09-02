Meu Estilo: 'Crocs é uma peça para quem tem personalidade', diz Karla Felmanas

Ainda que o sucesso de Karla Marques Felmanas seja recente nas redes sociais, a vice-presidente da Cimed possui mais 30 anos de experiência no setor farmacêutico. Para além dos 1,5 milhões de seguidores no Instagram e 1,6 milhões no TikTok, onde os vídeos da executiva ultrapassam 31,5 milhões de visualizações, Karla é a terceira geração de uma família que construiu um legado no ramo farmacêutico. Hoje, ela divide as decisões estratégicas da empresa com seu irmão, João Adibe Marques, que atua como presidente.

Karla também lidera a comunicação da marca de hidratantes labiais Carmed, impulsionando parcerias com marcas como Fini, Oakberry, Bauducco, Larissa Manoela, Maísa, Barbie e Burger King. A marca já movimentou cerca de R$ 1 bilhão na categoria de hidratantes labiais no Brasil.

Fora da rotina no escritório na Av. Faria Lima, a executiva elenca o que gosta de fazer em seu tempo livre. Confira.

Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed. (Leandro Fonseca/Exame)

Um esporte

"Para mim, o pilates é o encontro perfeito entre força e equilíbrio, faz bem para o corpo e acalma a alma"

Um filme

"O Poderoso Chefão. Pois, poder não se pede, se conquista"

Um livro

"Até Nunca Mais, da Ana Furtado. Me identifico com esta obra, pois minha mãe já esteve nessa situação, e a Ana traz uma história de superação"

Uma viagem marcante

"Em Galápagos pude aproveitar a conexão com a natureza"

Uma peça de roupa

"Crocs! É uma peça para quem tem personalidade"

Um prato marcante

"Macarronada com molho da avó, uma afinidade e lembrança de família"