Além do cargo: quem é Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed?

“Fé.” Essa é uma palavra com muito significado para Karla Marques Felmanas, vice-presidente do grupo Cimed.

Devota de Nossa Senhora, a empresária leva em uma corrente no pescoço a imagem da santa. Em cima de uma mesa, ao lado da representação sacra, está outra fonte de inspiração: uma foto da mãe, Claudia Marques, já falecida. “Me traz muito conforto ter esses objetos ao meu lado enquanto trabalho”, diz.

Assim como “fé”, “família” é outra palavra muito presente na vida da executiva, tanto é que o escritório, em plena Faria Lima, em São Paulo, é compartilhado com outros membros familiares, que também trabalham na farmacêutica. “Esta sala significa a união da nossa família”, afirma Karla.

Oi, tchurma!

Sucesso nas redes sociais — com 1 milhão de seguidores só no Instagram —, Karla Marques Felmanas usa o ambiente de trabalho como pano de fundo de boa parte de suas postagens. Em todos os cantos está presente a cor amarela, elemento central da marca da Cimed. “Gravamos bastante conteúdo aqui, então era importante ter essa comunicação”, diz.

Organização

Montei um escritório que pudesse ser organizado, porque eu sou superorganizada. Ao mesmo tempo, temos flexibilidade para colocar as coisas novas que vão aparecendo, como objetos decorativos.

5AM club

Minha rotina começa às 5h30, quando acordo e faço meditação. Na sequência, faço 1 hora de atividade física, tomo um banho e chego ao escritório por volta das 8h30. Fico aqui praticamente o dia todo. Às terças, vou para a fábrica em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Almoço no escritório, sempre com clientes, fornecedores e outros empresários.

O que não pode faltar

Um item que sempre está no escritório e não pode faltar são as flores. Com isso, é um ambiente em que me sinto muito confortável para ficar muitas horas do dia.