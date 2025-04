Carmed para cães? Cimed e Petlove se unem para lançar Carmed 'lambeijos'

A Cimed e a Petlove se uniram para criar uma pelúcia para cães inspirada na embalagem do hidratante labial Carmed. A ação, iniciada nesta terça-feira, 1º, Dia da Mentira, simulou o lançamento de um Carmed para cães, gerando engajamento e curiosidade nas redes sociais.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de marketing baseada no storytelling e na experiência do consumidor. “Carmed sempre buscou inovação e conexão com seus consumidores, e essa ação traduz exatamente isso. Brincamos com um momento de leveza, estimulamos o engajamento nas redes e reforçamos o nosso compromisso com o bem-estar”, diz Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed, em nota.

A campanha, iniciada nas redes sociais com o slogan “É Carmed. É lambeijo. É de bestie pro bestie!”, deu a entender que os cachorros ganhariam um Carmed para chamar de seu e culminou na revelação da pelúcia no formato da bisnaga do hidratante labial – um brinquedo com compartimento para petiscos, projetado para o entretenimento dos pets.

A narrativa instigou a curiosidade do público e estimulou conversas sobre a novidade. No desfecho, a marca revelou que, assim como os humanos têm seu #MomentoCarmed, os pets também merecem esse carinho — mas, desta vez, em forma de uma pelúcia interativa e divertida.

Para a Petlove, a parceria reforça sua abordagem de criar produtos que fortalecem o vínculo entre tutores e pets. “Unimos criatividade e afeto em um produto divertido, que não só celebra esse vínculo, como transforma um ícone do autocuidado em um brinquedo interativo para cães”, afirma André Romeiro, CMO da Petlove.

A pelúcia Carmed para Cachorros está disponível nas lojas físicas e no e-commerce da Petlove por R$ 39,90, com 25% de desconto para membros do Clube de Descontos da empresa. As primeiras 25 unidades vendidas em cada uma das 11 lojas físicas contarão com uma embalagem especial para colecionadores, destacando o mote “O queridinho que seu bestie queria, chegou!" e "sabor lambeijos".

Além da experiência interativa, a estratégia também inclui um componente social. Parte das vendas das pelúcias será destinada ao Instituto Caramelo, que atua no resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade. A cada unidade vendida, R$ 1 será doado à instituição.