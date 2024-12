De lounge exclusivo a café da manhã com privacidade: Meliá oferece experiência VIP para hóspedes

Além de luxo, segurança, conforto, sofisticação e boa gastronomia, o que mais um hotel cinco estrelas poderia oferecer para entregar uma experiência premium? A resposta está no The Level, um serviço exclusivo dos hotéis da marca Meliá Hotels & Resorts que entrega uma série de comodidades a hóspedes que valorizam exclusividade.

Disponível em dois hotéis da rede – o Meliá Jardim Europa, em São Paulo, e o Meliá Brasil 21, em Brasília —, o serviço entrega uma experiência completamente personalizada, nos quartos com as melhores instalações de todo o hotel, espaços privados e serviço personalizado.

Meliá Jardim Europa

Localizado no bairro do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, região que concentra várias sedes corporativas, além de bons bares e restaurantes, o Meliá Jardim Europa, hotel urbano cinco estrelas da rede, oferece áreas de lazer e bem-estar como spa, sauna, academia, piscina na cobertura e quadra de tênis com equipamentos gratuitos para os hóspedes.

Além dessa infraestrutura, o hóspede The Level tem direito a comodidades como acesso a um lounge exclusivo com café da manhã com opções diferenciadas. Além do café da manhã, durante todo o dia estarão disponíveis chás, café, uma variedade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas e no fim de tarde o Happy Hour, com Open Bar e opções de snacks frios e quentes ou aproveitar da área externa onde você pode ler um bom livro ou relaxar.

Os quartos são os mais sofisticados do hotel. E entre os mimos oferecidos estão produtos de higiene exclusivos, passagem de uma peça de roupa gratuita, secador de cabelo profissional, escrivaninha com cadeiras Herman Miller, cafeteira Nespresso com uma seleção de cápsulas, roupa de cama da mais alta qualidade, papelaria especial e uma Smart TV com conectividade. É possível ainda solicitar o check-in e o check-out tardios, até as 16h, conforme a disponibilidade dos quartos.

Meliá Brasil 21

Outro hotel com o serviço The Level, o Meliá Brasil 21, no sofisticado bairro Asa Sul, em Brasília, está próximo às principais atrações da capital brasileira, como a Catedral de Brasília, o Parque da Cidade, o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes e o Estádio Mané Garrincha.

Cinco estrelas, o hotel conta com academia de dois andares 24 horas, piscina no terraço e gastronomia contemporânea. Lá, os privilégios do The Level começam no check-in, e se estendem às comodidades do quarto, com serviço de abertura de cama, cardápio de travesseiros, produtos de higiene exclusivos, roupões e chinelos, além de cafeteira com cápsulas cortesias.

Meliá Brasil 21, no Asa Sul, em Brasília: privilégios do The Level começam no check-in, e se estendem as comodidades do quarto, como cardápio de travesseiros, roupões e chinelos, e cafeteira com cápsulas de cortesia. (Meliá/Divulgação)

Assim como no Meliá Jardim Europa, os hóspedes têm acesso a uma exclusiva sala VIP que oferece serviço de chá, café e aperitivos e um happy hour todos os dias, das 18h30 às 21h30.

Para facilitar a vida de quem combina trabalho e tempo livre, o Meliá Brasil 21 disponibiliza uma sala de reuniões privativa por 1 hora no The Level Lounge para até seis pessoas. Nada mal para quem quer garantir uma viagem, seja ela a lazer ou a trabalho, sem preocupações – e, de quebra, com sofisticação e exclusividade.