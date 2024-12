Retrospectiva 2024: o ano em que o bitcoin ultrapassou US$ 107 mil

Considerada a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociações, a Binance lançou a “Your Crypto Year Wrapped”, uma campanha que traz as principais atividades e conquistas dos usuários em 2024.

A ação acompanha uma tendência global de plataformas de streaming como Spotify, que todo final de ano lançam retrospectivas de músicas e artistas que ficaram no topo da lista das pessoas.

“Com o Your Crypto Year Wrapped, queremos oferecer aos nossos usuários uma forma lúdica e de refletir sobre suas jornadas no universo das criptomoedas. Assim como as playlists de fim de ano em plataformas de streaming, essa retrospectiva personalizada traz à tona momentos e marcos importantes, não apenas para que o trader possa ver suas conquistas individuais, mas também para reforçar o sentimento de comunidade”, destaca Guilherme Nazar, vice-presidente regional para a América Latina da Binance.

Your Crypto Year Wrapped

Com a hashtag #2024WithBinance, a campanha da Binance traz uma retrospectiva personalizada, que mostra via app ou website as negociações, as criptomoedas preferidas, os serviços mais usados, as conquistas e as atividades dos usuários.

Ela traz também as principais realizações do mercado cripto. Nos últimos 12 meses, o BTC bateu a sua máxima histórica de US$ 107 mil, enquanto os endereços de stablecoins atrelados ao dólar cresceram 15%, atingindo o valor de US$ 93,6 milhões. Eles tiveram crescimento em mercados emergentes como Nigéria, Índia e Brasil.

O ano foi marcado ainda pelo investimento de US$ 1,1 bilhão em jogos Web3 descentralizados, e pela alta das memecoins – moedas digitais inspiradas em memes, piadas e referências da cultura pop que, apesar da volatilidade, capturaram 11% da capitalização de mercado de cripto.

2024: um ano de marcos históricos no setor cripto e para a Binance

Este ano marcou um período de crescimento expressivo e marcos históricos para a Binance, consolidando ainda mais sua posição como a maior exchange de criptomoedas do mundo. Em um cenário de avanços tecnológicos, amadurecimento regulatório e uma adoção global cada vez mais ampla, a Binance não apenas acompanhou essa evolução mas também liderou iniciativas estratégicas que moldaram o futuro do mercado cripto.

Seja pelo impressionante volume de negociações, seja pelo compromisso contínuo com a segurança e compliance, seja pela adoção de tecnologias inovadoras, a plataforma se destacou em diversas frentes. A seguir, revisamos alguns dos principais marcos que definiram o ano da Binance e reforçaram seu papel central no ecossistema global de ativos digitais.

Passando pelos principais marcos do ano:

Em setembro, a Binance alcançou um marco importante com surpreendentes US$ 100 trilhões em volume de negociação acumulado nos pouco mais de sete anos de sua existência. Em março de 2024 apenas, o volume de negociação superou US$ 4 trilhões, com um dia de pico de US$ 300 bilhões; Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Binance Coin (BNB) foram as criptomoedas mais negociadas dos usuários em 2024. Vale destacar que algumas valorizaram em mais de 100% em 2024. Com a obtenção do registro como Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) pela Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV) na Argentina, a exchange obteve o seu 20º Marco Regulatório Global, reforçando seu comprometimento em ampliar os investimentos em compliance. A Binance segue sendo a exchange de criptomoedas mais licenciada do mundo. Proteção aprimorada: por meio de tecnologias de IA, a exchange evitou prejuízos de US$ 2,4 bilhões em possíveis perdas devido a fraudes e esquemas criminosos. Além disso, a empresa colaborou ativamente com forças de segurança ao redor do mundo, ao responder a mais de 55 mil solicitações de 13,8 mil oficiais. A aprovação de ETFs Spot de Bitcoin e Ethereum nos Estados Unidos permitiu que investidores tradicionais acessassem criptoativos por meio de produtos regulados, aumentando a liquidez e a confiança no mercado; O Halving do Bitcoin foi um dos grandes destaques do ano, o evento reduziu pela metade a recompensa por bloco minerado, aumentando a escassez do ativo e influenciando positivamente seu valor; Houve a consolidação do Marco Legal das Criptomoedas no Brasil, que concluiu a regulamentação pelo Banco Central, proporcionando maior segurança e confiança para operações com criptoativos no país; Grandes instituições financeiras ampliaram sua participação no mercado cripto, impulsionando legitimidade e adoção em larga escala. Só na Binance houve um aumento de 40% em investidores institucionais; A Binance conquistou importantes licenças regulatórias para operar em Dubai, Argentina e Índia de forma regulada; Por fim, a exchange atingiu a marca de 248 milhões de clientes globais. O número reflete o crescimento exponencial da plataforma, impulsionado por sua ampla gama de serviços, interface intuitiva, taxas competitivas e compromisso com a inovação tecnológica.

“A Binance é mais que uma plataforma de negociação, é um espaço onde a união e o crescimento coletivo dos nossos mais de 248 milhões de usuários são celebrados a cada transação”, afirma Nazar.