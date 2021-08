Meghan Markle completa 40 anos com campanha para mulheres

Meghan Markle lançou ontem (4), em seu aniversário de 40 anos, uma iniciativa para pedir a celebridades que ajudem as mulheres a reingressar no mercado de trabalho após a pandemia.

No vídeo de dois minutos, Markle brinca em videochamada com a atriz Melissa McCarthy e então anuncia seu projeto. “Como estou fazendo 40 anos, estou pedindo a 40 amigas que doem 40 minutos de seu tempo para orientar mulheres que estão tentando reingressar no mercado de trabalho”, disse a duquesa de Sussex.

Milhões de pessoas em todo o mundo perderam seus empregos devido ao impacto econômico da covid-19, enquanto os governos tentam controlar a propagação da doença.

“Acho que se todos fizermos isso e nos dedicarmos 40 minutos para realizar algum tipo de serviço, criaremos um efeito dominó”, acrescentou Markle.

Harry, cujo afastamento da família real repercutiu muito nos tablóides britânicos, aparece fazendo malabarismos através de uma janela enquanto Markle e McCarthy fazem piada sobre tatuagens e festas em iates.

O casal vive hoje na Califórnia, cercado por algumas das celebridades mais ricas dos Estados Unidos, e está desenvolvendo carreiras para além da família real britânica.

Uma de suas iniciativas é a Archewell, uma organização de caridade. Foi em sua página na internet que o vídeo do 40º aniversário de Markle foi publicado.

Meghan e Harry, de 36 anos, deram uma entrevista explosiva à apresentadora Oprah Winfrey em março, desencadeando uma das maiores crises da família real em décadas.

Durante a entrevista de duas horas, vista por mais de 17 milhões de pessoas nos Estados Unidos e mais de 11 milhões no Reino Unido, Harry e Meghan disseram que o racismo havia influenciado sua decisão de mudar para os Estados Unidos.

O casal contou que um membro da família real havia especulado sobre se seu primeiro filho nasceria com pele escura. A mãe de Meghan é negra e seu pai é branco.

O menino, Archie, hoje tem dois anos. No início de junho, nasceu Lilibet Diana, nome que homenageia a avó de Harry, a rainha Elizabeth II, cujo apelido familiar é Lilibet, e sua falecida mãe, a princesa de Gales.

Recentemente, foi anunciada uma autobiografia do príncipe Henry, que segundo ele contará sua vida em primeira mão de uma forma "muito precisa e sincera".

