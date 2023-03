Megaiate de 100 pés começa a ser fabricado no Brasil

O Grupo OKEAN, que detém a licença de construção dos iates de luxo Ferretti Yachts, acaba de confirmar o início da fabricação da Ferretti Yachts 1000. Sucesso mundial, a embarcação será o maior modelo de iate produzido (em série) no Brasil e, até então, era fabricado apenas na Itália pelo centenário Grupo Ferretti, um dos líderes mundiais em construção de embarcações de luxo. Ao todo, o megaiate tem mais de 30 metros de comprimento, 110 toneladas e 5 suítes.

“A construção da FY 1000 no Brasil vem para atender a demanda cada vez maior por embarcações de grande porte e é um demonstrativo da maturidade produtiva do Grupo OKEAN. Desenvolver esse novo projeto que é, acima de tudo, uma embarcação que busca explorar sensações pela combinação de materiais, geometrias, formas e design será um marco para toda a nossa equipe de colaboradores envolvidos nesse conceito engenhoso de soluções técnicas de última geração. A náutica no Brasil está se desenvolvendo. Temos absoluta certeza do sucesso, assim como no mercado internacional, em vendas da FY 1000”, avalia o CEO do Grupo OKEAN Roberto Paião.

A previsão de início de construção do megaiate de modelo FY 1000 na unidade brasileira é para o segundo semestre de 2023 e de término para o final de 2024.

Conheça mais sobre a FY 1000

Com assinatura do renomado arquiteto italiano Filippo Salvetti e mundialmente premiada pelas soluções de design e navegabilidade, o megaiate FY 1000, que tem o equivalente a quase 400 m² de área, se diferencia pela elegância em design, projeto arquitetônico, aproveitamento de espaços e imponência. O flybridge impressiona entre os megaiates da categoria acima de 90 pés, equipado com área gourmet, mesa para refeições e áreas para banhos de sol, com mobiliário e acabamentos de sofisticação italiana. Outro diferencial é que o fly dá acesso diretamente à proa, com lounge no mesmo plano e sem degraus, inovação para embarcações dessa dimensão. Também se destaca pelo moderno hard top feito em fibra de carbono com abertura com acionamento elétrico.

Na área externa, o acesso para um mergulho é facilitado por meio da plataforma de popa ampla, submergível e deslizante. A popa possui um lounge, com confortáveis espreguiçadeiras, que fica sobre a garagem, capaz de comportar um bote e jet ski. Mais um destaque na praça de popa é a completa integração com a plataforma que inclui uma área semelhante à uma varanda, com mesa para refeições.

O interior da embarcação é todo contornado por janelas de vidro e se destaca por unir o conforto de uma casa de luxo sobre as águas com design contemporâneo e atemporal. O cliente pode optar por dois estilos de design: living integrado com cozinha americana, em conceito aberto, ou ao estilo europeu, cozinha fechada e separada do living. E no pavimento inferior estão cinco suítes com decoração sofisticada com móveis de design italiano feitos de madeiras nobres e com revestimentos de pedras e iluminação em LED, que realça a beleza de cada detalhe além de proporcionar extremo conforto durante a navegação.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.