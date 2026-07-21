Cofundador da Databricks lança SkyPilot com aporte de US$ 20 milhões

A SkyPilot, empresa de software criada por Ion Stoica e Zongheng Yang, recebeu US$ 20 milhões em uma rodada inicial de investimento para ampliar uma plataforma que permite executar sistemas de inteligência artificial em diferentes provedores de computação em nuvem.

A rodada de capital seed, estágio inicial de financiamento de uma empresa, foi liderada pela Lux Capital, com participação da Coatue e da Amplify Partners. As informações foram divulgadas com exclusividade pela revista americana Fortune.

A proposta da SkyPilot é reduzir a complexidade envolvida no uso simultâneo de serviços de diferentes empresas de cloud computing, computação em nuvem. Em vez de adaptar aplicações separadamente para cada fornecedor, os clientes podem distribuir suas cargas de trabalho entre plataformas distintas por meio de uma camada única de software.

Segundo Stoica, a origem do problema remonta à expansão da Databricks, companhia de dados e inteligência artificial da qual é cofundador. Ele afirmou que a adaptação da empresa para operar em uma segunda nuvem exigiu cerca de um ano de trabalho de engenharia.

A popularização da inteligência artificial ampliou essa dificuldade. Laboratórios e empresas passaram a recorrer a cinco ou dez provedores desde o início de seus projetos para reunir GPUs, chips gráficos usados no treinamento e na execução de modelos de IA, em quantidade suficiente.

A SkyPilot tenta conectar essa capacidade fragmentada e permitir que uma mesma aplicação utilize máquinas contratadas de diferentes fornecedores, sem que a empresa precise reconfigurar manualmente cada ambiente.

Zongheng Yang, presidente-executivo da SkyPilot e ex-estagiário da Databricks quando a empresa tinha cerca de dez funcionários, afirma que a principal oportunidade não está apenas em encontrar infraestrutura mais barata, mas em aproveitar melhor os equipamentos já comprados ou alugados.

Segundo Yang, clientes que gastam US$ 100 milhões por ano com GPUs podem obter ganhos superiores a 10% na utilização dos chips com a plataforma. Nesse cenário, o aumento de eficiência representaria uma economia estimada de US$ 10 milhões por ano, cálculo apresentado pela própria companhia.