O que é o PLD e como esse preço é formado?

O Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) é o preço de referência utilizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Ele serve para a liquidação financeira das diferenças entre a energia contratada e a energia efetivamente gerada ou consumida. Essa operação ocorre no Mercado de Curto Prazo (MCP), conforme as regras de contabilização do setor.

Diferentemente de outras commodities, no caso da energia elétrica é preciso equilibrar exatamente, a cada instante, quanto de energia se gera com quanto se consome. Como na prática a energia contratada nem sempre coincide com a energia efetivamente gerada ou consumida, surgem diferenças, que são apuradas pela CCEE e liquidadas financeiramente ao PLD.

No Brasil, geradoras, distribuidoras, comercializadoras e consumidores compram e vendem energia por meio de contratos firmados com antecedência. No entanto, o que foi contratado nem sempre corresponde ao que é de fato gerado ou consumido. Uma usina solar, por exemplo, pode ter vendido energia para as 24 horas do dia, mas só consegue gerar durante as horas de sol. Assim, ela precisa comprar energia para cumprir seus contratos nos períodos sem geração e, nas horas em que produz acima do contratado, pode vender esse excedente ao mercado. Questões do mesmo tipo afetam os demais geradores e também os consumidores.

Essas diferenças são contabilizadas pela CCEE no MCP. Os agentes com déficit de energia liquidam financeiramente essa diferença, enquanto aqueles com excedentes recebem o valor correspondente. O PLD é o preço utilizado nessa liquidação.

Como o PLD é formado?

Ao contrário de diversos mercados de commodities, o PLD não é determinado diretamente por negociações entre compradores e vendedores. Ele é calculado a partir de modelos computacionais que simulam a operação ótima do Sistema Interligado Nacional (SIN), buscando atender à demanda de energia ao menor custo possível e respeitando as restrições operativas do sistema. Esses estudos servem de base para a programação da operação realizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Para realizar esses cálculos, os modelos consideram informações como níveis dos reservatórios, previsões de vazões, geração eólica e solar esperada, disponibilidade das usinas, capacidade das linhas de transmissão e projeções de demanda.

O que faz o PLD subir ou cair?

O PLD reflete as condições de operação do sistema elétrico em cada momento. A disponibilidade de água nos reservatórios das hidrelétricas é um dos principais fatores que influenciam esse preço: em períodos de chuvas abundantes, o PLD tende a cair; em períodos de seca, tende a aumentar.

Outros fatores também exercem influência significativa sobre o PLD, como a geração eólica e solar, a disponibilidade das usinas térmicas, as restrições de transmissão e o comportamento da demanda.

O PLD é um termômetro das condições de operação do SIN. Ele orienta a liquidação das diferenças entre contratos e geração ou consumo efetivos, e fornece uma referência importante para decisões de comercialização, gestão de riscos e investimentos no setor elétrico brasileiro.