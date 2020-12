Médico pessoal de Maradona se apresenta a procuradores

O médico pessoal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, se apresentou nesta segunda-feira à Procuradoria de uma província em Buenos Aires. O órgão investiga a causa da morte do astro do futebol e, ontem (29) realizou operações de busca na casa e no consultório do profissional de saúde, após denúncia das filhas do ex-jogador (Dalma, Gianinna e Jana) à Procuradoria de San Isidro.

Luque se apresentou pela manhã para depor de maneira espontânea, mas não pode fazê-lo “porque não foi acusado formalmente”, explicou sua advogada, Mara Digiuni, à imprensa. “O doutor Luque não foi acusado formalmente”, afirmou.

De acordo com informações do jornal Marca, o médico também se pronunciou, afirmando que era muito difícil lidar com Maradona e reiterou que era o neurocirurgião do craque — não seu médico de família. Ressaltou que a morte do craque era previsível, uma vez que não se cuidava.

“Em um caso como o dele, o mais provável era morrer dessa forma”, disse.

Durante o contato com jornalistas, Digiuni reafirmou que há três pedidos de indivíduos prejudicados com a morte de Maradona, entre os quais as irmãs, as três filhas e um dos filhos de Maradona.

Além deles, o advogado que representa Diego Fernando, filho mais novo de Maradona, também mencionou o neurocirurgião. “Em nosso entender, a morte de Diego era evitável”, disse o advogado Mario Baudry a repórteres. “Não o atenderam como deviam”, concluiu.

Diego Maradona morreu na última quarta-feira, em decorrência de insuficiência cardíaca.