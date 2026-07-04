Ameaça de tempestade leva à evacuação de principal evento do 4 de Julho em Washington

O principal evento das comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos, realizado no National Mall, em Washington, precisou ser evacuado neste sábado, 4, após a aproximação de uma forte tempestade.

Fortes rajadas de vento atingiram a região e relâmpagos passaram a cruzar o céu da capital americana, levando as autoridades a ordenar que o público deixasse a área e procurasse abrigo.

A evacuação ocorreu poucas horas antes do discurso previsto do presidente Donald Trump, um dos principais atos da celebração dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.