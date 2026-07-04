Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Ameaça de tempestade leva à evacuação de principal evento do 4 de Julho em Washington

Fortes rajadas de vento e relâmpagos interromperam as comemorações no National Mall horas antes do discurso de Donald Trump

EUA: parte dos eventos de comemoração aos 250 anos da Independência foram cancelados devido ao calor extremo (Sven Hoppe/Getty Images)

EUA: parte dos eventos de comemoração aos 250 anos da Independência foram cancelados devido ao calor extremo (Sven Hoppe/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 4 de julho de 2026 às 20h57.

O principal evento das comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos, realizado no National Mall, em Washington, precisou ser evacuado neste sábado, 4, após a aproximação de uma forte tempestade.

Fortes rajadas de vento atingiram a região e relâmpagos passaram a cruzar o céu da capital americana, levando as autoridades a ordenar que o público deixasse a área e procurasse abrigo.

A evacuação ocorreu poucas horas antes do discurso previsto do presidente Donald Trump, um dos principais atos da celebração dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

EUA lançam cédulas com assinatura de Trump durante os 250 anos da Independência

Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para quase 3 mil

Calor extremo cancela desfiles e altera celebrações dos 250 anos da Independência dos EUA

Incêndio florestal mobiliza mais de 1.000 bombeiros em Portugal

Mais na Exame

Esporte

França vence Paraguai por 1 a 0 e avança às quartas da Copa

Mundo

EUA lançam cédulas com assinatura de Trump durante os 250 anos da Independência

Pop

Beyoncé lança faixa inédita gravada há 13 anos; confira

Brasil

Datafolha mostra avanço da preferência por menos impostos e menor dependência do governo