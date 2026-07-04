Ameaça de tempestade leva à evacuação de principal evento do 4 de Julho em Washington

EUA: parte dos eventos de comemoração aos 250 anos da Independência foram cancelados devido ao calor extremo (Sven Hoppe/Getty Images)
Repórter de finanças
Publicado em 4 de julho de 2026 às 20h57.
O principal evento das comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos, realizado no National Mall, em Washington, precisou ser evacuado neste sábado, 4, após a aproximação de uma forte tempestade.Fortes rajadas de vento atingiram a região e relâmpagos passaram a cruzar o céu da capital americana, levando as autoridades a ordenar que o público deixasse a área e procurasse abrigo.
A evacuação ocorreu poucas horas antes do discurso previsto do presidente Donald Trump, um dos principais atos da celebração dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos.