Marriott traz ao Brasil plataforma que facilita a gestão de viagens de negócios

Gerenciar viagens corporativas ainda é um desafio para muitas pequenas e médias empresas brasileiras. De olho nesse público, a Marriott International acaba de lançar no Brasil o Business Access by Marriott Bonvoy, plataforma que concentra reservas, políticas de viagem e benefícios do programa de fidelidade da rede.

A ferramenta chega ao país adaptada ao idioma e às necessidades locais -- e mira o crescimento do turismo de negócios no mercado brasileiro. O objetivo é oferecer mais controle sobre despesas e processos, ao mesmo tempo em que amplia o acesso a tarifas diferenciadas e recompensas para empresas e seus funcionários.

O serviço já havia sido disponibilizado em outros mercados desde 2024, em regiões como Estados Unidos, Canadá, Caribe, África e América Latina.

Centralização das viagens corporativas

Com o Business Access by Marriott Bonvoy, empresas podem reservar estadias em hotéis do portfólio global da rede, além de organizar voos, trens e locação de veículos. Tudo acontece em uma plataforma única, com interface intuitiva e suporte multilíngue.

Segundo Vanessa Martins, diretora de área Brasil da Marriott International, o objetivo é atender um público que muitas vezes não conta com estruturas robustas de gestão de viagens. “Nós reconhecemos o impacto significativo das pequenas empresas no setor de hospitalidade, e é por isso que estamos muito animados em oferecer a esse grupo uma vantagem competitiva, com ferramentas que facilitam suas experiências de viagem”, afirma.

Para a executiva, a proposta é unir conveniência, dados e recompensas em uma mesma solução. “Estejam as empresas buscando uma opção simplificada de reservas online para funcionários ou uma solução mais efetiva de gerenciamento de despesas, a plataforma é completa”, avalia Martins.

Além das reservas, a ferramenta oferece recursos de gerenciamento de despesas, definição de políticas internas e relatórios em tempo real. Gestores conseguem estabelecer limites de gastos, criar fluxos de aprovação e acompanhar indicadores como comportamento dos viajantes e métricas de sustentabilidade.

O monitoramento da segurança e do bem-estar dos funcionários durante as viagens também faz parte do pacote. Mapas interativos e alertas ajudam a identificar riscos e tomar decisões rápidas em situações imprevistas.

Recompensas para empresas e funcionários

Empresas cadastradas no Business Access by Marriott Bonvoy têm acesso a tarifas especiais (sujeitas à disponibilidade) e acumulam pontos que podem ser trocados por estadias, upgrades de quarto e outras experiências. Ao atingir determinados volumes de uso, também é possível liberar status Elite, que pode ser oferecido aos colaboradores.

Entre os benefícios para os funcionários estão café da manhã cortesia, late checkout, Wi-Fi gratuito, check-in e chave digital, além do acúmulo de pontos em hotéis participantes ao redor do mundo. Os pontos podem ser usados em hospedagens, experiências do Marriott Bonvoy Moments® ou combinados com outras formas de pagamento.

O serviço é viabilizado pela Spotnana, plataforma de tecnologia que fornece a infraestrutura de viagens utilizada pela Marriott.

Mais informações e o cadastro estão disponíveis no site oficial da companhia.