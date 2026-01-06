Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Apresentado por ELETROLAR

Networking e negócios colocam o CBM no centro do mercado mobile brasileiro

Evento que acontece em março, no Distrito Anhembi, aposta em conexões presenciais para fortalecer um setor competitivo e em constante expansão

Congress Brazil Mobile (CBM): em sua quarta edição, evento se consolida como o principal palco do mercado de telefonia móvel no país (ELETROLAR/Divulgação)

Congress Brazil Mobile (CBM): em sua quarta edição, evento se consolida como o principal palco do mercado de telefonia móvel no país (ELETROLAR/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11h44.

Última atualização em 6 de janeiro de 2026 às 11h44.

Em um país onde o smartphone se tornou a principal porta de entrada para consumo, serviços financeiros, trabalho e entretenimento, o mercado de telefonia móvel deixou de ser apenas um segmento da indústria eletroeletrônica para se transformar em um ecossistema próprio. Com mais de 270 milhões de aparelhos em uso e uma cadeia que conecta fabricantes globais, distribuidores nacionais, pequenos varejistas, fintechs e plataformas digitais, o setor brasileiro de mobile passou a exigir um espaço de articulação à sua altura. É nesse cenário que o Congress Brazil Mobile (CBM) chega à sua 4ª edição, em 2026, consolidando-se como o principal palco do mercado de telefonia móvel no país.

Marcado para os dias 20 a 22 de março de 2026, no Distrito Anhembi, em São Paulo, o CBM reflete a maturidade de um setor que cresce em volume, complexidade e velocidade. Diferente de feiras tradicionais, o evento se posiciona como um hub estratégico de negócios, conteúdo e networking, reunindo toda a cadeia mobile em um único ambiente.

O grande volume de smartphones no país sustenta não apenas a indústria de dispositivos em si, mas um mercado paralelo de acessórios, serviços, meios de pagamento e soluções digitais que movimenta bilhões de reais anualmente.

Nesse ecossistema fragmentado, o CBM assume a função de eixo central. O evento conecta quem fabrica, quem distribui, quem vende e quem desenvolve soluções para o varejo mobile, criando um ambiente onde estratégias deixam o papel e se transformam em negócios concretos.

Uma experiência diferente e completa

Clur destaca que a proposta do CBM vai além da exposição de produtos. A edição de 2026 contará com arenas de conteúdo segmentadas, trilhas temáticas e painéis voltados a varejo, marketing, logística, tecnologia, dados, ESG e meios de pagamento, refletindo os desafios práticos enfrentados pelo setor.

O comportamento do consumidor ajuda a dimensionar a importância desse debate. Hoje, cerca de 70% dos acessos ao varejo online vêm de dispositivos móveis, enquanto quase 80% dos consumidores já realizaram compras pelo celular nos últimos meses. O smartphone também se tornou ferramenta central de pesquisa, comparação de preços e tomada de decisão.

A área de exposição reunirá fabricantes nacionais e internacionais, distribuidores, startups mobile-first, fintechs, empresas de segurança digital, logística e IoT voltadas ao varejo. Segundo Clur, a ideia é cobrir toda a cadeia, do dispositivo ao pós-venda, passando por soluções que ampliam eficiência e margens.

Um dos segmentos que ganha destaque é o mercado de acessórios. Com 1,3 smartphone por habitante no Brasil, cada aparelho representa múltiplas oportunidades de venda adicional. No cenário global, o mercado de acessórios foi avaliado em mais de US$ 112 bilhões em 2024, com crescimento consistente projetado até o fim da década.

yt thumbnail

Um lugar para conexões

Quem já frequentou o CBM sabe que o networking se consolidou como um dos principais ativos do evento. Ao longo dos dias, a programação aproxima pequenos lojistas de grandes distribuidores, marcas internacionais de varejistas regionais e fintechs de empreendedores que precisam integrar pagamentos e canais digitais.

Em um setor marcado por margens apertadas e alta concorrência, a possibilidade de negociar presencialmente, alinhar expectativas e construir relações comerciais duradouras segue sendo um diferencial competitivo relevante.

O congresso de conteúdo também funciona como ponte entre operação e estratégia. A edição de 2026 contará com nomes de peso do ecossistema de negócios e inovação, como Thiago Nigro, Tallis Gomes, Alfredo Soares, Bruno Romano, Monique Evelle e Eduardo Felberg (Primo Pobre).

CBM - Congress Brazil Mobile

Acompanhe tudo sobre:branded-content

Mais de Tecnologia

Com custos de logística acima de R$ 940 bi por ano, setor procura alívio na tecnologia

CES 2026: 5 dispositivos apresentados que valem a pena esperar o lançamento

Cisco negocia compra de empresa de cibersegurança por US$ 2 bi

Empresa de implantes cerebrais de Musk quer cirurgia 'automatizada' em 2026

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Lewandowski diz que pretende deixar Ministério da Justiça até sexta

Carreira

Por que ser ‘menos profissional’ pode tornar você mais produtivo e respeitado

Future of Money

O mercado de criptomoedas atingiu a maturidade: e agora?

Esporte

Copinha: gol que 'não entrou' gera polêmica em vitória do Palmeiras