Marília Mendonça e Barões da Pisadinha: os mais ouvidos da Deezer

O streaming de música Deezer divulgou nesta terça-feira, 1, os artistas mais ouvidos no serviço durante o ano de 2020. Entre as 100 faixas mais tocadas, 94% do ranking é composto por música brasileira. Mais de 50% delas é sertanejo, seguido do funk, 12%, pop, 7%, forró, 7% e outros.

A Deezer elaborou rankings dos artistas mais ouvidos; músicas mais ouvidas; álbuns mais ouvidos e podcasts mais ouvidos.

Assim como no ano passado, a cantora Marília Mendonça manteve o posto de artista mais ouvida da Deezer no país. Além de liderar o ranking, sua música “Graveto” foi o 3ª mais tocada na plataforma.

Um outro grande destaque foi a banda de forró Barões da Pisadinha. Só nos últimos 6 meses, a dupla registrou ascensão de 146% no streaming. Com isso, os “barões” fecharam o ano no 5º lugar no ranking de artistas com mais streams.

Entre as músicas mais ouvidas, o Sertanejo domina: a medalha de ouro ficou com “Liberdade Provisória”, de Henrique e Juliano, e a de prata com hit internacional: “Dance Monkey”, de Tones and I. Confira os rankings.

Artistas mais ouvidos

1- Marília Mendonça

2- Henrique e Juliano

3- Gusttavo Lima

4- Zé Neto e Cristiano

5- Os Barões da Pisadinha

6- Anitta

7- Jorge e Mateus

8- Wesley Safadão

9- Matheus e Kauan

10- Dilsinho

Músicas mais ouvidas

1- Liberdade Provisória, Henrique e Juliano

2- Dance Monkey, Tones and I

3- Graveto, Marília Mendonça

4- A Gente Fez Amor, Gusttavo Lima

5- S de Saudade, Luíza & Maurílio, Zé Neto & Cristiano

6- Com Ou Sem Mim, Gustavo Mioto

7- Cheirosa, Jorge e Mateus

8- Don’t Start Now, Dua Lipa

9- Barzinho Aleatório, Zé Neto e Cristiano

10- Sentadão, Pedro Sampaio

Álbuns mais ouvidos

1- O Embaixador in Cariri (Ao Vivo), Gusttavo Lima

2- Todos Os Cantos, Vol. 1 (Ao Vivo), Marília Mendonça

3- Por Mais Beijos Ao Vivo (ao Vivo), Zé Neto & Cristiano

4- Churrasquinho do Menos É Mais (Ao Vivo), Grupo Menos É Mais

5- 10 Anos Na Praia, Matheus & Kauan

6- Tem Moda Pra Tudo, Matheus & Kauan

7- Batom de Ouro, Os Barões Da Pisadinha

8- O Embaixador (ao Vivo), Gusttavo Lima

9- Agora Eu Pego Mesmo, Os Barões Da Pisadinha

10- Chão de Estrelas, Ferrugem

Podcasts mais ouvidos

1- Mução

2- Céu da Semana com Titi Vidal

3- NerdCast

4- Inglês do Zero

5- Flow Podcast

6- Autoconsciente

7- Filhos da Grávida de Taubaté

8- André Fernandes

9- Bom Dia, Cid Moreira

10- Inglês todos os dias