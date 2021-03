Plataforma de streaming HBO Max tem data para chegar ao Brasil. Quer saber quando?

A WarnerMedia confirmou, na terça, 9, que a plataforma de streaming HBO Max chegará ao Brasil e à América Latina ainda em 2021. Mas nenhuma data precisa foi divulgada. Também não foram revelados mais detalhes sobre a plataforma.

A estratégia utilizada nos Estados Unidos, porém, não deverá se repetir aqui. Lá, com as principais salas de cinema do país ainda fechadas (de Nova York e Los Angeles, especialmente), a Warner lança simultaneamente no streaming e nas salas seus principais filmes. Foi assim, por exemplo, com Mulher-Maravilha 1984.

A Warner também anunciou séries brasileiras, como Área de Serviço, de Pedro Cardoso e Graziella Moretto, que deve chegar ainda este ano à HBO. E ainda duas séries documentais sobre as carreiras de Sergio Mendes e Paulinho Moska, sem data definida.

O catálogo da HBO Max é poderoso. Além de conteúdo original inclui séries que acumulam dezenas de prêmios e indicações, como Westworld, Big Little Lies, Game of Thrones, The Sopranos, The Wire, Sex and The City, Chernobyl, Veep e Curb Your Enthusiasm, o novo streaming traz o catálogo da WarnerMedia, como Friends, The Big Bang Theory e Rick and Morty. Mais: produções cinematográficas da Warner Bros. dos últimos cem anos e conteúdo de produtoras e canais sob o guarda-chuva da Warner, como DC, TNT, New Line, CNN, TBS, Cartoon Network e Adult Swim.