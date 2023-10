Mais acessórios para a coleção: Montblanc expande a linha Extreme 3.0

A coleção de couro de assinatura da Montblanc Extreme 3.0 retorna com uma nova seleção de bolsas e pequenos artigos de couro em formas e cores ousadas. Lançada pela primeira vez em julho de 2022 para atender às demandas do movimento diário e equilibrar a funcionalidade com estilo contemporâneo, a coleção estendida Extreme 3.0 agora apresenta o azul fern, um tom sofisticado de azul-petróleo em sua seleção de cores, e amplia a oferta de peças em dois tons existentes - verde britânico e ferro forjado, uma cor cinza moderna.

Acompanhando as cores, há uma variedade de novas formas multifuncionais, incluindo uma bolsa Montblanc 142 com seu design elegante e alongado, lembrando o enchimento de pistão Meisterstück, o único sistema de enchimento usado em instrumentos de escrita Montblanc desde 1948, uma bolsa Montblanc 146 no formato de uma Tote aberta e uma bolsa Mini Sling com uma visão mais esportiva da Sling Bag original.

Os formatos existentes da Extreme 3.0 que ganharam um update em novas cores incluem: uma Mochila com fivela M LOCK 4810 e uma Mochila Grande com 3 Compartimentos, uma Duffle com fivela M LOCK 4810, uma bolsa Envelope Compacta com fivela M LOCK 4810, uma Pasta para Documentos Fina, uma Bolsa estilo Pouch que pode ser facilmente anexada a artigos de couro grandes da coleção para diversas opções de uso.

Completando esta ampla variedade, há uma seleção de pequenos artigos de couro, acessórios e a mala de cabine Montblanc #MY4810 em couro bovino de flor integral, agora disponível em preto e verde britânico.

Como coleção de assinatura, todas as peças Extreme 3.0 foram impressas em um motivo de couro reconhecível, inspirado em imagens criadas por Grete Gross, diretor de publicidade da Montblanc, que influenciou profundamente a linguagem visual da Montblanc na década de 1920. Os motivos racionais e geométricos foram influenciados diretamente pelo estilo Bauhaus da época. Para a coleção Extreme 3.0, o motivo foi ampliado em duas escalas diferentes - um tratamento maior para bolsas e um menor para pequenos acessórios e a pulseira do smartwatch Montblanc Summit 3.

Para adicionar um detalhe técnico fascinante, a fivela M LOCK 4810 original foi redesenhada em acrílico transparente para expor o mecanismo interno do fecho. Inspirada nos fechos utilizados no mundo da escalada, a fivela M LOCK 4810 certamente merece destaque: possui um mecanismo especial que garante um fechamento seguro, mas é igualmente fácil de abrir quando necessário.

“O que eu gostei foi de recriar uma continuidade entre esses símbolos”, diz Marco Tomasetta. “É como se a caneta-tinteiro tivesse deixado sua marca no couro”.

A coleção Extreme 3.0 apresenta uma seleção de diferentes formas, tamanhos e funções projetadas para se adequar ao estilo de vida daqueles para quem cada dia não é rotina, mas uma aventura, seja no trabalho ou no lazer. As formas compactas da coleção também seguem a última tendência de incorporar acessórios pequenos a bolsas maiores: os acessórios pequenos contam com argolas que podem ser presas às bolsas por meio de ganchos, permitindo que cada usuário crie novos contrastes de volumes e cores com muitas possibilidades de customização.

A coleção Montblanc Extreme 3.0 expandida está disponível nas boutiques Montblanc e online. Para mais informações, visite o site da maison.