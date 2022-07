Montblanc Extreme 3.0: uma coleção para estilos de vida ativos e acelerados

Há duas semanas, durante a semana de moda de Paris, uma das apresentações mais reconhecidas foi a da maison alemã Montblanc. Agora, em julho, chega ao Brasil a coleção Montblanc Extreme 3.0, que utiliza couro obtido a partir de um processo de curtimento neutro de CO2 e forro feito de fibras recicladas,

Exploração urbana, aventuras de trabalho ou escapadas para lugares desconhecidos, a coleção Montblanc Extreme foi concebida para suportar as demandas das viagens diárias, ultrapassando os limites da inovação técnica para alcançar novos patamares de durabilidade e desempenho, sempre equilibrando funcionalidade com estilo elegante e contemporâneo.

A coleção exclusiva da Montblanc retorna com uma textura totalmente nova, em uma seleção de formas funcionais e modernas. O motivo de couro se inspira nas imagens gráficas criadas por Grete Gross, chefe de publicidade da Montblanc que influenciou profundamente a linguagem visual da marca na década de 1920. Os visuais racionais, geométricos e pragmáticos foram altamente influenciados pelo estilo Bauhaus da época.

“Sinônimo de vida em movimento e aventuras diárias, Montblanc Extreme tornou-se a coleção de couro de assinatura da Montblanc com design dinâmico, esportivo e tratamento original do couro. Era hora de reimaginar o padrão distintivo da coleção mergulhando no arquivo excepcional da Maison. O resultado é um design arrojado e moderno que acena para a tradição de designs disruptivos da Montblanc e se conecta ao estilo de vida de uma nova geração de clientes da Montblanc, que também está focada em minimizar sua pegada ambiental”, diz Marco Tomasetta, Diretor Artístico da Montblanc.

Em sua última evolução, o motivo Montblanc Extreme foi ampliado em duas escalas diferentes, um tratamento maior para bolsas e um menor para pequenos acessórios. A seleção de peças de couro está disponível na assinatura Montblanc Black e em um atraente British Green, combinado com acessórios de metal em preto.

O icônico emblema Montblanc foi ampliado para a coleção em dois tamanhos diferentes. Três malas e um cinto da coleção apresentam um fecho original inspirado no mundo da escalada com um arrojado acabamento em preto. O fechamento M LOCK 4810 possui um mecanismo especial que atua de forma rápida e eficaz em contato com pontos de ancoragem, projetado para um fechamento completo e seguro, mas igualmente fácil de abrir quando necessário.

A coleção Montblanc Extreme 3.0 é feita de uma seleção de diferentes formatos, tamanhos e funcionalidades projetados para se adequar ao estilo de vida daqueles para quem o dia-a-dia não é rotina, mas uma aventura, seja no trabalho ou no lazer.

A variedade de peças inclui itens de ouro grande, com uma Mochila Grande com 3 compartimentos, Mochila Média 3 compartimentos e uma Mochila com o fecho M LOCK 4810, cada uma delas para transportar com segurança e proteger o laptop e outros itens pessoais. Uma pasta de documentos fina é a companheira estilosa para encontros de negócio, enquanto a Tote é mais descontraída, uma bolsa casual. A Duffle com o fecho M LOCK 4810 é a companheira versátil para escapadas de fim de semana ou para a academia.

Além destes, há também peças de couro médio, como uma Chest Bag e uma Sling Bag com compartimentos fechados por zíper (preto ou verde) podem ser usadas de modo transversal. A pasta para Laptop e a Carteira Pouch (preta ou verde) foram projetadas para guardar e proteger laptops ou tablets. A Envelope com fecho M LOCK 4810 e a Mini Envelope (preta ou verde) são peças tendência em peças leves e modernas.

As tradicionais peças pequenas e acessórios também não ficaram de fora, com uma Carteira compacta (preta ou verde), Porta-Cartão com zíper para 8 cartões de crédito, Porta-Cartão com zíper para 6 cartões de crédito (preto ou verde), Porta-Cartão para 3 cartões de crédito com bolso, Porta-Chaves com compartimento para 4 cartões de crédito, Mini Carteira com compartimento para 8 cartões de crédito, Carteira com bolso para fones de ouvido, Porta-Chaves e Porta-Smartphone todos com gancho que permite a fixação em malas maiores.

Além disso, a coleção Montblanc Extreme 3.0 inclui uma seleção de cintos com fivela de placa, o esportivo fecho M LOCK 4810 no lugar de uma fivela comum, ou uma fivela retangular PVD.

Com seu tratamento de couro e formas funcionais inteligentes, a coleção Montblanc Extreme 3.0 é construída para suportar as exigências das aventuras diárias.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.