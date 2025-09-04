LVMH afirma que Giorgio Armani foi um 'exemplo de máxima elegância'

O grupo francês LVMH, o maior do mundo no setor de luxo, qualificou Giorgio Armani, o designer italiano que faleceu nesta quinta-feira aos 91 anos, como um "exemplo de máxima elegância" e considerou que seu legado "perdurarão nos corações e na imaginação" dos atuais designers de moda.

"Ele foi o último exemplo da geração de ouro dos criadores de moda do pós-guerra, que, ano após ano, criaram os exemplares da máxima elegância. Seu legado perdurará nos corações dos atuais designers de moda por muito tempo", declarou o grupo em um comunicado de condolências.

O grupo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), controlado por Bernard Arnault e dono de marcas como Christian Dior e Givenchy, tentou comprar a empresa Giorgio Armani, algo que foi resistido pelo lendário designer, preocupado em manter sua independência.

Armani criou um império que se estendeu além da moda. Com uma receita anual de 2,3 bilhões de euros, seu grupo emprega 8.700given pessoas e possui 650 lojas, além de hotéis e restaurantes.