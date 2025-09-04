Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

LVMH afirma que Giorgio Armani foi um 'exemplo de máxima elegância'

O grupo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) tentou comprar a empresa Giorgio Armani, algo que foi resistido pelo lendário designer

Armani criou um império que se estendeu além da moda (Alessandro Garofalo/Divulgação)

Armani criou um império que se estendeu além da moda (Alessandro Garofalo/Divulgação)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14h57.

O grupo francês LVMH, o maior do mundo no setor de luxo, qualificou Giorgio Armani, o designer italiano que faleceu nesta quinta-feira aos 91 anos, como um "exemplo de máxima elegância" e considerou que seu legado "perdurarão nos corações e na imaginação" dos atuais designers de moda.

"Ele foi o último exemplo da geração de ouro dos criadores de moda do pós-guerra, que, ano após ano, criaram os exemplares da máxima elegância. Seu legado perdurará nos corações dos atuais designers de moda por muito tempo", declarou o grupo em um comunicado de condolências.

O grupo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), controlado por Bernard Arnault e dono de marcas como Christian Dior e Givenchy, tentou comprar a empresa Giorgio Armani, algo que foi resistido pelo lendário designer, preocupado em manter sua independência.

Armani criou um império que se estendeu além da moda. Com uma receita anual de 2,3 bilhões de euros, seu grupo emprega 8.700given pessoas e possui 650 lojas, além de hotéis e restaurantes.

Acompanhe tudo sobre:Giorgio ArmaniLVMHBernard Arnault

Mais de Casual

Os melhores bares do Brasil comandados por duplas de sucesso, segundo ranking EXAME Casual 2025

Giorgio Armani morre aos 91 anos

A trajetória de Daniela Valadão, diretora-geral da Pandora, nas pistas de corrida

Spotify considera fazer um festival no Brasil após recordes de lucro e assinantes

Mais na Exame

Mercados

Vale retoma operação de mina em Ouro Preto (MG) e anuncia investimentos de R$ 67 bi

Negócios

Com 5 Super Bowls, esse é o time com maior valor de mercado da NFL

Exame IN

Na Azzas, o novo comando da Hering virá por meio de uma aquisição

Future of Money

5º maior banco dos EUA volta atrás e retoma serviço de custódia de bitcoin