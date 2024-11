Luxo artesanal: Nannacay inaugura flagships e tem planos de expansão internacional

A Nannacay, marca brasileira de bolsas e acessórios feitos à mão, está em expansão com a inauguração de suas primeiras lojas flagships em São Paulo e no Rio de Janeiro. A marca fundada por Marcia Kemp há uma década se destaca no mercado por valorizar o trabalho artesanal de comunidades sul-americanas.

“As peças são feitas a quatro mãos”, explica Rafael Kemp, Chief Growth Officer da marca. “Primeiro identificamos o potencial criativo do grupo que queremos trabalhar e depois trazemos nossas inspirações e direção criativa para desenvolver a peça final. Treinamos muito os nossos artesãos, que são verdadeiros artistas.”

A flagship de São Paulo, localizada no bairro dos Jardins, apresenta detalhes do trabalho artesanal na decoração. Projetada pelo Estúdio Tupi, a loja explora o conceito de artesanato em uma escala arquitetônica, com detalhes como os trançados de palha característicos das bolsas da marca.

“Estamos muito contentes com a abertura da nossa primeira flagship em São Paulo. Este é um momento muito especial para a Nannacay e marca um novo capítulo em nossa jornada”, diz Márcia Kemp, fundadora e diretora criativa da marca. O espaço conta com materiais que ressaltam as raízes artesanais da Nannacay, como o piso de cerâmica branca e a fachada com elementos vazados em madeira.

Nas lojas, os clientes encontram não apenas as tradicionais bolsas da marca, mas também novas coleções de chapéus e vestidos de crochê. “Hoje temos três categorias de bolsas: resort, urbano e noite. Também trouxemos os chapéus de palha de toquilla, feitos por artesãos que colaboram com Chanel e Hermès”, diz Rafael.

Gustavo Kemp, CEO da Nannacay Marcia Kemp, fundadora da Nannacay e Rafael Kemp, CGO da Nannacay (Divulgação/Divulgação)

As novas peças são voltadas para ocasiões variadas, desde o uso na praia até o dia a dia na cidade. “Gostamos de introduzir o conceito de quiet luxury nas peças, onde as tramas são as verdadeiras ‘logo’ e trademark da Nannacay.”

A valorização do trabalho artesanal é central para a marca, que emprega cerca de 305 famílias de artesãos em toda a América do Sul. Cada grupo de artesãos é escolhido com cuidado, respeitando suas habilidades específicas e tradições culturais.

Segundo o CEO Gustavo Kemp, a marca procura transmitir aos consumidores que o “luxo artesanal” da Nannacay é tão valioso quanto uma peça de grife comprada no exterior. “Se na França as grandes grifes têm as maisons de alta costura e os ateliês onde os artesãos trabalham, nós refletimos esse conceito na Nannacay e trazemos para o Brasil, valorizando uma técnica milenar ancestral do trabalho manual”, ressalta.

A nova loja em Ipanema, no Rio de Janeiro, foi pensada como um ponto de encontro para a comunidade da marca, com ativações culturais e eventos sensoriais. “Queremos que a nossa cliente esteja próxima da nossa flagship, e lá será um ponto de encontro da comunidade de marca”, diz Rafael. A ideia é que o espaço funcione como um centro cultural, oferecendo experiências exclusivas e sensoriais que reforçam a identidade da Nannacay.

A expansão da Nannacay no mercado internacional também está em andamento. A marca possui um ponto de venda estratégico em Paris, na loja de departamentos La Samaritaine, operada pelo grupo LVMH. “Queremos ficar próximos das nossas clientes nos dois principais estados de moda do Brasil, SP e RJ. Além disso, temos duas collabs no pipeline para 2025 que prometem”, diz Rafael.

O executivo enxerga como um desafio a educação do valor e da complexidade do trabalho manual em cada peça da Nannacay. “O trabalho artesanal que trazemos tem o mesmo valor de um item de luxo comprado no exterior. Essa conexão com os artesãos é o que faz da Nannacay uma marca única, que preserva técnicas manuais e ao mesmo tempo entrega peças sofisticadas”.