5 frases para usar com seu chefe que aceleram sua promoção: você vai ‘se destacar’, diz especialista

Se você trata as conversas com seu gestor como simples atualizações de tarefas, está perdendo a chance de acelerar sua trajetória profissional. Para quem busca alta performance, esses encontros são momentos estratégicos, e é onde você constrói visibilidade, assume responsabilidades maiores e se conecta com as prioridades reais da liderança.

Líderes promovem quem já demonstra maturidade, clareza de propósito e capacidade de atuação em um nível acima. E isso começa com o que — e como — você comunica.

Aqui estão cinco frases práticas que mudam a forma como seu chefe te enxerga — e que podem abrir espaço para novos desafios (e promoções). As informações foram retiradas de CNBC Make It.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

1. ‘Gostaria de começar compartilhando o progresso desde a nossa última conversa’

Comece com impacto. Ao conectar suas entregas a resultados concretos para o time ou a empresa, você mostra visão de negócio. Não diga “estou cuidando do projeto X”, mas sim “Concluímos a etapa Y do projeto X, o que nos coloca 10 dias adiantados e reduz riscos no cronograma”.

Isso ajuda seu gestor a enxergar o valor do seu trabalho além das tarefas, e te posiciona como alguém confiável.

2. ‘Queria sua opinião sobre uma questão que estou analisando…’

Essa frase mostra que você é proativo e reflexivo. Apresente uma situação real, suas possíveis soluções e peça insights antes de seguir.

Isso mostra que você não espera ser mandado, e sim que busca crescer com orientação estratégica.

Exemplo: “Notei um atrito com a equipe de produto. Testei X e estou considerando Y. O que você acha?”

3. ‘O que você tem ouvido da liderança?’

Mudar o foco para o que está acontecendo no nível acima mostra maturidade. Ao demonstrar interesse pelo contexto estratégico, você se alinha com as prioridades da empresa, e mostra que está pronto para pensar como líder.

Use a resposta para se oferecer: “Se precisar de alguém para assumir parte dessa frente, posso ajudar.”

4. ‘Isso é algo que eu adoraria me envolver mais’

Em vez de esperar uma nova função ou tarefa desafiadora cair no colo, se antecipe. Use esse tipo de frase para demonstrar interesse por áreas que ampliem sua atuação.

Exemplo: “Legal saber que vamos expandir para o setor público. Tenho estudado o tema e posso contribuir com a parte regulatória.”

5. ‘Então, vou cuidar de [X] e [Y]. E conto com você para [Z] até [data], tudo bem?’

Finalize com clareza. Mostre que você é comprometido e que sabe cobrar (com respeito), isso evita ruídos e aumenta a confiança da liderança no seu senso de responsabilidade.

