Zaxy e 7Belo lançam collab de sandálias inspiradas na bala brasileira

Zaxy, marca jovem de sandálias do grupo Grendene, e a 7Belo, a marca de balas da Arcor que passa por gerações, acabam de lançar uma parceria. Inspirada na ibala de framboesa, a colaboração apresenta uma coleção exclusiva de calçados, celebrando a nostalgia das duas marcas.

A collab foi desenvolvida a partir da vontade de trazer ao mercado um produto atributos das duas marcas. Os slides foram desenhados para refletir a identidade visual da 7Belo, com detalhes que fazem referência direta ao formato e às cores das balas, presente na memória afetiva dos brasileiros. O design das tiras foi pensado para lembrar o formato das balas, enquanto a paleta de cores vibrantes destaca os tons característicos da 7Belo, com opções que variam de azul e rosa em tons exclusivos e até versões em degradê.

O preço sugerido da sandália é de R$ 79,90. (Foto: Reprodução/Zaxy e 7Belo) (Zaxy e 7Belo/Reprodução)

Experiência além o calçado

As sandálias estão disponíveis em numerações que vão do 33/34 ao 39/40, para ampliar o alcance do produto. "Sempre tivemos o desejo de incorporar uma collab inusitada ao nosso portfólio. Encontramos na 7Belo uma oportunidade criativa de adicionar ousadia e irreverência ao nosso calçado", afirma Cristiane Maino, gerente de marca e comunicação da Zaxy. Ela completa dizendo que a coleção reforça o propósito da Zaxy de fazer moda acessível e sustentável, sempre com um toque de criatividade e valorização das relações que o público estabelece com a marca.

Segundo a executiva, a collab entre Zaxy e 7Belo valoriza o conceito de "liberdade de ser quem você é", refletindo o espírito de autenticidade que ambas as marcas promovem.

Para Luiz Ferreira, gerente de comunicação da Arcor do Brasil, a escolha da 7Belo como tema dessa collab é estratégica, já que a marca tem atributos que permitem parcerias criativas. "7Belo é uma das marcas do Grupo Arcor mais desejadas para parcerias em collabs e também muito querida pelos consumidores. Levar toda a sua identidade visual para uma nova categoria, em parceria com a Zaxy, que tem uma linha jovem e autêntica, faz parte do nosso objetivo de branding", afirma Ferreira. A coleção exclusiva já está disponível e será vendida em lojas de atacado e varejo pelo Brasil, além do site oficial da Grendene.