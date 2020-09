Lorenzo Merlino explica em curso a relação entre moda e arte

A moda está costurada com a arte e não é de hoje. Como classificar os gigantescos vestidos de tule que a fashion designer britânica Molly Goddard exibiu em 2016 na galeria Now, em Londres? E o que dizer do impressionante desfile pré-inverno 2020 da Chanel, chamado de Chanel Métiers d’Art 2020, o primeiro com a designer Virginie Viard como diretora criativa da grife, em substituição ao mítico Karl Lagerfel (1933-2019)? Foi um desfile de moda ou uma performance artística? São perguntas para debater com Lorenzo Merlino, que comanda um curso online promovido pela consultoria Kura, da art-advisor Camila Yunes, em parceria com o Shopping Iguatemi. Intitulado Arte-moda-relação-fusão, custa 495 reais, valor que pode ser parcelado em até doze vezes. Atenção: leitores de CASUAL tem 10% de desconto, basta usar o cupom: exame10. As inscrições podem ser feitas por meio deste link.

Ligado ao mundo da moda há mais de 20 anos, Merlino atuou por cinco anos na Casa de Criadores e por seis anos na São Paulo Fashion Week (SPFW). Indicado em 2011 ao XIV Prêmio Carlos Gomes na categoria melhor figurino em produção lírica, foi escolhido, quatro ano depois, o melhor figurinista de óperas do Brasil pela revista Concerto. O especialista é sócio da marca de alfaiataria online UNY2U e professor da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Pós-graduado em história da arte pela FAAP, além de mestre em história da arte pela UNICAMP, onde cursa o doutorado na mesma disciplina, também ministra cursos no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM-SP, no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP, na Casa do Saber, no Unibes Cultural, no Adelina Instituto, no SESC e no Senac, entre outras instituições de prestígio. Em 2016 foi nomeado embaixador de Flandres para as artes e a moda no Brasil.

Seu curso promovido pela consultoria Kura está dividido em quatro encontros, todos virtuais e às terças, sempre das 18h30 às 20h. O primeiro está marcado para o dia 15 de setembro. É quando Merlino pretende abordar o período que vai da Antiguidade ao Renascimento. No dia 22 do mesmo mês ele falará sobre o Barroco e o Rococó. O tema da terceira aula, agendada para 29 de setembro, é o Século 19, que tanto nos influencia até hoje. O encontro seguinte, no dia 6 de outubro, tem foco na Modernidade e na Contemporaneidade. E ainda está prevista uma aula bônus, no dia 13 do próximo mês. Trata-se de uma conversa com a participação do público entre as artistas Laura Lima e Élle de Bernadini.

Em resumo, Arte-moda-relação-fusão parte do princípio de que os dois primeiros itens sempre andaram juntos, pelo menos desde o surgimento das roupas. E seguem conectados, interligados e interdependentes. Os encontros intermediados por Merlino ambicionam refletir sobre essas conexões. O curso é voltado tanto para leigos e interessados em arte em geral quanto artistas, profissionais que atuam no sistema das artes visuais, estudantes, professores e pesquisadores.