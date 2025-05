Linho combina com lã? A Foxton aposta nessa combinação para o inverno

O formato de jaqueta no estilo overshirt tem se firmando na moda masculina como uma alternativa mais casual ao tradicional costume, com a mesma proposta de elegância, mas com um quê de conforto. A Foxton lança agora sua coleção de inverno com uma novidade no tecido.

O linho Bruma é desenvolvido em um blend de linho com lã. Segundo a marca, que pertence ao grupo Azzas 2154, esse novo tecido “é resultado da constante busca da marca por inovação e reforça seu posicionamento como referência no desenvolvimento de tecidos tecnológicos”.

“A gente acredita que inovação de verdade acontece quando tradição e tecnologia caminham juntas”, diz Igor de Barros, diretor criativo da Foxton. “O linho Bruma é exatamente isso, um olhar renovado sobre um clássico, feito para homens que valorizam conforto, autenticidade e elegância, independente da estação.”

Entre o calor do Rio e o frio de São Paulo

A ideia da coleção é unir a leveza e o frescor característicos do linho à estrutura e calor da lã. A coleção chega com duas peças principais, a jaqueta e a calça, disponíveis nas cores mogno e azul-marinho, pensadas para funcionar em conjunto ou separadamente.

Para apresentar o linho Bruma a Foxton lançou uma campanha que reforça a versatilidade do tecido, explorando contrastes entre clima, cidade e estilo. A narrativa visual acompanha um personagem que transita entre o calor vibrante do Rio de Janeiro e o frio ameno de São Paulo, simbolizando a adaptação do linho aos diferentes contextos urbanos e climáticos.

Com o conceito “Nem só de sol vive o nosso linho”, o filme utiliza projeções mapeadas e movimentos coreografados para representar a dualidade das estações e o equilíbrio entre o natural e o urbano, dois territórios com os quais a marca procura se apropriar.