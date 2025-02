Oficina Reserva aposta no tênis social para crescer no mercado de calçados

Após apresentar a camisa que se mantém esticada através da temperatura do corpo e declarar que "não existe mais casual friday", a Oficina Reserva dá um novo passo na moda, dessa vez em direção à nova estratégia de negócios: expandir e consolidar o mix de calçados com foco no tênis social.

O nicho de calçados da marca teve um crescimento de 50% nas vendas.

Nesta semana, a marca apresenta a primeira linha de sapatos feita pelo grupo. Batizada de Re_fine, são oito modelos com estilo minimalista para serem usados em diferentes ocasiões do dia. Os tênis são feitos em couro, camurça e knit, todos de produção e solados próprios.

Oficina Reserva: novo passo na moda, dessa vez em direção à expansão e consolidação no mix de calçados com foco no tênis social (Divulgação/Divulgação)

“O Re_fine nasceu da nossa busca por um calçado que traduzisse o essencial: sofisticação sem esforço, elegância sem ostentação e versatilidade absoluta. Criamos um tênis que é, literalmente, o único que você precisa ter. Ele transita com naturalidade entre o casual, a alfaiataria e até com um terno, sempre com a estética refinada que define o estilo da Oficina”, diz Gabriel Zandomênico, CEO da Oficina.

A marca foi criada em 2016 por um grupo de empreendedores que desejavam criar peças de roupas que vestissem bem o homem brasileiro. Para isso, a partir de um algoritmo gerado por medidas tiradas de mais de dez mil homens, desenvolveram a modelagem das camisas sociais. A passos largos, a Oficina conta com 27 endereços de operação própria pelo Brasil. Desde 2020, a marca passou a fazer parte do grupo Azzas2154 e a ocupar o topo da pirâmide de moda masculina do conglomerado.