Os alfaiates do Papa: concurso para decidir nova batina do pontífice está aberta

Uma alfaiataria em Roma produz há décadas as batinas brancas que os novos papas vestem imediatamente após serem eleitos. Mas neste conclave há competição. Tradicionalmente, os alfaiates Gammarelli preparam três trajes para garantir que o tamanho do novo Pontífice seja perfeito: baixo, médio e alto.

Mas desta vez, o Vaticano pediu que não o fizessem. E poucas horas antes dos cardeais se trancarem na Capela Sistina para eleger o sucessor do Papa Francisco, a alfaiataria rival de Raniero Mancinelli está aproveitando a oportunidade para oferecer seu próprio conjunto.

"Tenho que entregá-los entre hoje e amanhã, as batinas brancas, a faixa, o solidéu", explicou Mancinelli à AFP. "Eles podem precisar deles para o novo Papa; eles precisam estar prontos antes do conclave para que possam usá-los se necessário".

Peso sobre altura

Mancinelli já fez roupas para vários papas no passado, mas nunca teve a honra de fazer o primeiro traje, que é usado quando o novo Pontífice se dirige ao público na sacada da Basílica de São Pedro. Ele produz as peças artesanalmente com o plano de entregá-las ao Vaticano antes do conclave, que começa nesta quarta-feira.

Mancinelli também está fabricando três tamanhos para todos os tipos de batatas, embora ele tenha indicado que prioriza a largura em vez da altura porque o caimento do traje não fica visível da varanda.

Lorenzo Gammarelli disse à AFP na semana passada que a alfaiataria de sua família havia se preparado para fazer as três batinas virgens, como é tradição, mas que o Vaticano os informou que "elas já haviam sido providenciadas". Ele estimou que o traje do novo Papa seria "o mesmo dos conclaves anteriores".

"Cada vez fazíamos três túnicas e eles usavam apenas uma".

Mancinelli, 70 anos de profissão

Mas Mancinelli, que é alfaiate há 70 anos em sua loja histórica em Borgo Pio, a poucos passos do Vaticano, espera o contrário. Embora o Vaticano não tenha solicitado que ele fizesse as batinas, ele explicou que tem as habilidades necessárias para fazê-lo, tendo trabalhado com sete papas.

"Eu os faço, eu os ofereço, eles não os pediram", esclareceu. "Se você usar minhas coisas, ficarei muito feliz".

O alfaiate também veste bispos, padres e seminaristas católicos. Na verdade, ele está muito ocupado com pedidos de última hora antes do conclave.

"Há cardeais que precisam de uma faixa, um solidéu, uma gola. Eu cuido disso", disse Mancinelli.

Do acaso ao Vaticano

Natural da região de Marche, no centro da Itália, ele entrou na profissão por acaso, depois de um dia receber uma oferta para fazer batinas para o Vaticano. A oficina está repleta de fotografias de Mancinelli e dos papas. Ele pessoalmente fez ternos para os últimos três pontífices, incluindo Francisco.

Clérigos do mundo inteiro vêm visitá-lo durante suas visitas a Roma. Alguns são amigos, outros subiram na hierarquia católica.

A eleição de Francisco foi uma surpresa: um estranho do "fim do mundo", como ele mesmo disse no dia em que começou seu reinado. Ele não estava nas listas de favoritos antes de sua eleição em 2013. Mancinelli disse que o argentino não era um de seus clientes regulares, embora possa ter passado pela loja em algum momento.

"Com tantos padres, bispos e cardeais indo e vindo, é difícil lembrar de todos eles".