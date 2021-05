Levantamento estima tamanho da fortuna de Anitta

Considerada uma das mulheres mais poderosas do Brasil, Anitta é dona de uma fortuna de mais de US$ 100 milhões, cerca de 553 milhões de reais. A informação, que foi divulgada na edição deste mês da Forbes México, atribui a riqueza acumulada da cantora ao fato dela ser sua própria empresária e ter investido em outras áreas além do setor musical, como por exemplo sua crescente participação na plataforma OnlyFans.

“Eu fui minha empresária durante uma década e isso tinha um motivo. As pessoas costumam subestimar o talento e a capacidade de comandar um negócio de garotas jovens que cantam, dançam e são sensuais. Por isso, desde o início, eu fui responsável por todas as decisões”, afirmou a cantora à Forbes.

Anitta é uma das cantoras brasileiras mais tocadas nas plataformas de streaming e conta com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram. Atualmente, a cantora está nos Estados Unidos investindo em sua carreira internacional, além de estampar inúmeras campanhas publicitárias.

“O artista é um produto, como se fosse uma bebida, um perfume, um aparelho de celular ou qualquer outra coisa que será vendida. É preciso pensar em todos os aspectos positivos e negativos das estratégias e como endereçar as audiências”, afirmou Anitta.

Em dezembro, a Netflix lançou uma séria documental sobre a vida da cantora, que acompanha sua frenética rotina profissional, com um olhar mais íntimo sobre a vida pessoal de Anitta.

Em fevereiro deste ano a cantora foi considerada uma das personalidades mais influentes do mundo pela revista Time. A cantora e empresária de 28 anos, já esteve na lista de 100 pessoas mais influentes pela revista Forbes Brasil, em 2013. No mesmo ano, a carioca foi eleita pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como artista revelação do ano.