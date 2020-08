Anitta estreia no Facebook Gaming com transmissões ao vivo

A cantora Anitta estreia no universo dos games em uma parceria com o Facebook. Nos próximos 3 meses, os fãs da artista poderão assistir, interagir ao vivo com a cantora durante as transmissões do Facebook Gaming.

Na plataforma, Anitta vai jogar semanalmente, a partir do dia 3 de setembro, The Sims, GTA e Free Fire e Euro Truck Simulator. Com mais de 47 milhões de seguidores no Instagram e 14 milhões no Facebook, Anitta tem uma comunidade forte e engajada na plataforma, que deve segui-la também na nova experiência.

“Sempre digo aos meus amigos que sou uma gamer escondida. Entre os programas, música e sempre que tenho tempo, jogo um pouco de The Sims. Adoro construir minha casa no jogo e interagir com outros Sims”, diz Anitta.

O Brasil está entre os cinco países que mais assistem a streaming de games no Facebook. “Estamos animados em continuar trazendo experiências e conteúdos diferentes para o Facebook Gaming. Com mais de 230 milhões de pessoas de todo o mundo participando de Grupos de jogos, temos uma comunidade engajada no Facebook que adora esse universo, e agora os fãs poderão se conectar com a Anitta”, afirma William Pimenta, gerente de parcerias do Facebook Gaming.

Segundo analises de mercado, o consumo de games cresceu na pandemia. A consultoria Comscore, especializada na medição de audiência, registrou no Brasil um salto de 20% no uso de jogos on-line e nas visitas a sites de games.