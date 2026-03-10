Leilão no Brasil reúne itens raros de Michael Jackson, Hamilton e Schumacher

A plataforma Play For a Cause lançou o Elite, um leilão dedicado à curadoria de peças raras e que fizeram parte da história dos esportes, da música e do cinema. O projeto prevê realizar leilões a cada dois meses e estreia com seis itens de alto valor cultural e histórico, cujos lances iniciais variam de R$ 11.990 a R$ 138.500.

Segundo Manuella Carvalho, cofundadora da Play For a Cause e responsável pelo projeto, a proposta é aproximar colecionadores de itens com forte valor histórico. "Com o projeto Elite, buscamos conectar colecionadores a itens excepcionais, cada um com sua história e autenticidade comprovada", afirma.

O primeiro leilão do projeto Elite fica disponível até 18 de março no site da Play For a Cause.

Peças históricas do esporte

Entre as relíquias disponíveis do esporte, está a asa traseira utilizada por Michael Schumacher durante sua primeira conquista do Campeonato Mundial de Fórmula 1, em 1994. A peça simboliza o início de uma das carreiras mais vitoriosas da história do automobilismo.

Outro destaque é a viseira usada por Lewis Hamilton na vitória do Styrian Grand Prix de 2020. O conjunto inclui ainda um capacete tributo, uma miniatura Almagan na escala 1:18 e certificação oficial da Sports Investors Authentication.

Para fãs de basquete, a coleção traz uma bola autografada por 17 atletas da National Basketball Association, com nomes como Jrue Holiday, Serge Ibaka, Tyreke Evans e DeMarcus Cousins. O item possui certificação da James Spence Authentication (JSA), especializada na verificação de autógrafos.

Relíquias da música e do cinema

No campo musical, o principal destaque é um LP autografado do álbum Thriller, de Michael Jackson. Emoldurada e acompanhada de laudo grafotécnico, a peça faz referência a um dos discos mais vendidos da história, com mais de 70 milhões de cópias comercializadas e oito prêmios conquistados em uma única edição do Grammy.

A coleção também inclui um LP autografado por B.B. King, um dos mais influentes do blues. O item também tem uma certificação internacional de autenticidade.

Representando o cinema, está disponível um LP duplo da trilha sonora do filme Saturday Night Fever, conhecido no Brasil como Os Embalos de Sábado à Noite, autografado por John Travolta.

Valores iniciais dos itens:

Asa traseira utilizada por Michael Schumacher em corrida: R$ 50.000;

Viseira usada por Lewis Hamilton no Styrian Grand Prix 2020 + capacete tributo + miniatura Almagan 1:18: R$ 138.500;

Bola autografada por 17 estrelas da NBA: R$ 22.000;

LP “Thriller”, de Michael Jackson, autografado e emoldurado: R$ 29.900;

LP em vinil autografado por B.B. King: R$ 11.990;

LP duplo de “Os Embalos de Sábado à Noite”, autografado por John Travolta: R$ 11.990.

Veja mais informações no site da Play For a Cause.