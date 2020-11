Leandro Hassum: “a função da comédia é fazer parte da cura”

Você já imaginou acordar dia após dia em uma manhã de natal? Para quem gosta da data, pode parecer tentador, mas para o Jorge, personagem do ator e humorista Leandro Hassum no filme “Tudo bem no natal que vem”, primeira produção de natal brasileira da Netflix, ficar preso no dia 24 de dezembro acaba se tornando um pesadelo.

Na história roteirizada por Paulo Cursino e dirigida por Roberto Santucci, dupla que já trabalhou junta em outros filmes, como na franquia “Até que a sorte nos separe”, Hassum interpreta um pai de família que detesta o natal por n motivos, incluindo o fato de que ele próprio faz aniversário no natal.

Depois de um acidente em… claro, uma noite de natal, Jorge contrai uma espécie de amnésia que o faz esquecer de todos os outros dias do ano, fazendo com que ele acorde todos os dias em uma nova manhã de natal.

O filme foi gravado no final de 2019 e ficará disponível no catálogo da Netflix no próximo dia 3 de dezembro. A produção é o primeiro projeto de Hassum na Netflix depois que o ator trocou a Globo pelo Streaming. “Me sinto muito honrado de ser um ator que entra na Netflix realizando o primeiro filme nacional com essa temática de natal”, disse Hassum em entrevista a Casual.

Segundo o roteirista do filme, Paulo Cursino, a comédia traz referências dos filmes de natal norte-americanos que já conhecemos, mas é daptada à realidade da comemoração no Brasil. “Nosso desafio foi fazer uma comédia totalmente no universo brasileiro, com referências brasileiras, mas com inspiração dos formatos norte-americanos. Estamos colocando a nossa pegada no filme”, disse a Casual. “No natal a gente sempre escuta as pessoas dizendo que não viram o ano passar. Pensamos em contar a história de um personagem que literalmente não vê o ano passar”, falou ao justificar o nome do filme, “Tudo bem no natal que vem”.

Além de ser o primeiro filme de natal brasileiro, a produção faz parte dos esforços da Netflix para colocar mais conteúdo nacional em seu catálogo. Só neste ano de 2020, o streaming projeta investir 350 milhões de reais em projetos audiovisuais no país, isso mesmo com a pandemia.

“Fazer humor no Brasil é muito mais difícil porque o brasileiro por si só tem a capacidade de rir nos momentos mais difíceis. Nós não somos a vacina, mas a função da comédia e do comediante é fazer parte da cura trazendo um pouco de alegria às pessoas”, disse Leandro Hassum.