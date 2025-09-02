Lançamentos do Disney+ em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Setembro de 2025 promete ser um mês recheado de lançamentos no Disney+, com grandes produções como o filme "Lilo & Stitch", a quinta temporada de “Only Murders in the Building”.

Também chegam novas temporadas de “Uma Mente Excepcional” e o aguardado “Deu Match: A Rainha de Apps de Namoro”, entre outros.

Confira abaixo o calendário completo com as estreias do mês:

O que estreia no Disney+ em setembro de 2025?

Séries que estreiam no Disney+ em setembro de 2025

Family Guy – Temporada 23 | 03/09/2025

– Temporada 23 | 03/09/2025 Only Murders in the Building – Temporada 5 | 09/09/2025 (Primeiros 3 episódios)

– Temporada 5 | 09/09/2025 (Primeiros 3 episódios) Futurama – Temporada 13 | 15/09/2025

– Temporada 13 | 15/09/2025 Uma Mente Excepcional – Temporada 2 | 17/09/2025

– Temporada 2 | 17/09/2025 Alien: Earth | 23/09/2025 (Final de temporada)

| 23/09/2025 (Final de temporada) Outlander: Blood of My Blood | 24/09/2025 (Novos episódios todo sábado)

| 24/09/2025 (Novos episódios todo sábado) A História Distorcida de Amanda Knox | 24/09/2025 (Novos episódios todo quarta)

| 24/09/2025 (Novos episódios todo quarta) Chad Powers: O Quarterback – Temporada 1 | 30/09/2025 (Primeiros 2 episódios)

– Temporada 1 | 30/09/2025 (Primeiros 2 episódios) Os Sem Nome – Temporada 1 | Setembro de 2025 (Todos os episódios)

Filmes que estreiam no Disney+ em setembro de 2025

Lilo & Stitch | 03/09/2025

| 03/09/2025 Deu Match: A Rainha de Apps de Namoro | 19/09/2025

| 19/09/2025 Madame Teia | 19/09/2025

Documentários que estreiam no Disney+ em setembro de 2025

Perdidos na Amazônia | 13/09/2025

| 13/09/2025 Guerra dos Tênis: Adidas vs. Puma | 24/09/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.