Lançamentos do Disney+ em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Entre os destaques estão a estreia do filme 'Lilo & Stitch' e a quinta temporada de 'Only Murders in the Building'

Luiza Vilela
Repórter de POP

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11h18.

Setembro de 2025 promete ser um mês recheado de lançamentos no Disney+, com grandes produções como o filme "Lilo & Stitch", a quinta temporada de “Only Murders in the Building”.

Também chegam novas temporadas de “Uma Mente Excepcional” e o aguardado “Deu Match: A Rainha de Apps de Namoro”, entre outros.

Confira abaixo o calendário completo com as estreias do mês:

O que estreia no Disney+ em setembro de 2025?

Séries que estreiam no Disney+ em setembro de 2025

  • Family Guy – Temporada 23 | 03/09/2025
  • Only Murders in the Building – Temporada 5 | 09/09/2025 (Primeiros 3 episódios)
  • Futurama – Temporada 13 | 15/09/2025
  • Uma Mente Excepcional – Temporada 2 | 17/09/2025
  • Alien: Earth | 23/09/2025 (Final de temporada)
  • Outlander: Blood of My Blood | 24/09/2025 (Novos episódios todo sábado)
  • A História Distorcida de Amanda Knox | 24/09/2025 (Novos episódios todo quarta)
  • Chad Powers: O Quarterback – Temporada 1 | 30/09/2025 (Primeiros 2 episódios)
  • Os Sem Nome – Temporada 1 | Setembro de 2025 (Todos os episódios)

Filmes que estreiam no Disney+ em setembro de 2025

  • Lilo & Stitch | 03/09/2025
  • Deu Match: A Rainha de Apps de Namoro | 19/09/2025
  • Madame Teia | 19/09/2025

Documentários que estreiam no Disney+ em setembro de 2025

  • Perdidos na Amazônia | 13/09/2025
  • Guerra dos Tênis: Adidas vs. Puma | 24/09/2025

Este conteúdo foi feito com auxílio de inteligência artificial e foi editado por um jornalista da equipe da EXAME.

