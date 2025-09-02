Lançamentos do Disney+ em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Setembro de 2025 promete ser um mês recheado de lançamentos no Disney+, com grandes produções como o filme "Lilo & Stitch", a quinta temporada de “Only Murders in the Building”.
Também chegam novas temporadas de “Uma Mente Excepcional” e o aguardado “Deu Match: A Rainha de Apps de Namoro”, entre outros.
Confira abaixo o calendário completo com as estreias do mês:
O que estreia no Disney+ em setembro de 2025?
Séries que estreiam no Disney+ em setembro de 2025
- Family Guy – Temporada 23 | 03/09/2025
- Only Murders in the Building – Temporada 5 | 09/09/2025 (Primeiros 3 episódios)
- Futurama – Temporada 13 | 15/09/2025
- Uma Mente Excepcional – Temporada 2 | 17/09/2025
- Alien: Earth | 23/09/2025 (Final de temporada)
- Outlander: Blood of My Blood | 24/09/2025 (Novos episódios todo sábado)
- A História Distorcida de Amanda Knox | 24/09/2025 (Novos episódios todo quarta)
- Chad Powers: O Quarterback – Temporada 1 | 30/09/2025 (Primeiros 2 episódios)
- Os Sem Nome – Temporada 1 | Setembro de 2025 (Todos os episódios)
Filmes que estreiam no Disney+ em setembro de 2025
- Lilo & Stitch | 03/09/2025
- Deu Match: A Rainha de Apps de Namoro | 19/09/2025
- Madame Teia | 19/09/2025
Documentários que estreiam no Disney+ em setembro de 2025
- Perdidos na Amazônia | 13/09/2025
- Guerra dos Tênis: Adidas vs. Puma | 24/09/2025
