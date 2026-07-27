Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro lidera disputa contra Lula por 18 pontos no Paraná

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera a corrida presidencial entre os eleitores do Paraná, de acordo com a pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. No cenário estimulado de primeiro turno, o parlamentar atinge 42% das intenções de voto, abrindo vantagem sobre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que marca 24% de preferência no estado.

Entre os demais nomes, o escritor Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), o ex-governador Romeu Zema (Novo-MG), o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD-GO) e Samara Martins (UP) marcam 2% cada. Cabo Daciolo (Mobiliza) pontua com 1%.

Os demais candidatos testados não pontuaram. Indecisos somam 14% e brancos ou nulos são 9%. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais.

Flávio Bolsonaro consolida vantagem em cenários de segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Flávio Bolsonaro lidera o embate direto contra Lula no Paraná, registrando 50% das intenções de voto contra 28% do atual presidente. Neste cenário, os votos brancos e nulos chegam a 14%, enquanto 8% dos eleitores se declaram indecisos.

A pesquisa também testou o desempenho do atual presidente contra outros eventuais adversários da centro-direita. O petista aparece em empate técnico contra Ronaldo Caiado, com o governador goiano marcando 33% e Lula 29%, e também contra Romeu Zema, que registra 32% ante 30% do mandatário federal.

Alta rejeição e avaliação negativa desafiam o governo federal

A dificuldade de Lula no Paraná reflete a avaliação atual de sua administração no estado. Segundo a Quaest, 60% dos paranaenses desaprovam o trabalho do presidente, enquanto 36% aprovam. Na classificação direta do governo federal, 49% consideram a gestão negativa, 25% a avaliam como regular e 25% como positiva.

Esse desgaste reflete diretamente nos índices de rejeição eleitoral à presidência. Lula é o candidato mais rejeitado no estado, com 68% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro registra 46% de rejeição, seguido por Ronaldo Caiado com 30% e Romeu Zema com 25%.

Força do PL entre evangélicos e eleitores de alta renda

A vantagem de Flávio Bolsonaro no Paraná é impulsionada majoritariamente pelo eleitorado evangélico. Nesse recorte demográfico, o senador do PL atinge 53%, deixando Lula com apenas 12%. Entre os católicos, a distância diminui, com Flávio marcando 38% contra 27% do atual mandatário.

O recorte por renda também evidencia a polarização. Flávio Bolsonaro consolida 48% da preferência entre eleitores que ganham mais de cinco salários mínimos, fatia onde Lula pontua 21%. O único grupo em que há empate técnico é entre os mais pobres (renda de até dois salários mínimos), com o petista numericamente à frente por 33% a 30%.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre 21 e 25 de julho, por meio de coleta domiciliar presencial. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01656/2026.