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Lançamentos da HBO Max em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Aguardado retorno de "Euphoria" e a quinta temporada de "Hacks" são os grandes destaques do mês, que ainda conta com uma seleção especial de cinema português

Abril no HBO Max: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Patrick Wymore/HBO)

Abril no HBO Max: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Patrick Wymore/HBO)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de abril de 2026 às 11h10.

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Abril chega com estreias de peso na HBO Max, que consolidam o mês como um dos mais importantes do ano para os fãs de dramas intensos e comédias ácidas. O catálogo recebe o retorno de produções premiadas e uma expansão significativa de títulos europeus e documentários biográficos.

Os destaques para as séries incluem a aguardada terceira temporada de Euphoria, que volta a mergulhar nas complexidades da juventude contemporânea, e da temporada final de Hacks, com Deborah Vance lutando pelo seu legado em Las Vegas.

No cinema, a plataforma aposta no drama biográfico Better Man e uma lista robusta de produções portuguesas, como o thriller sismológico O Melhor dos Mundos. Para os fãs de esporte, o mês está recheado com as principais maratonas mundiais e clássicos do ciclismo.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em abril de 2026:

Séries e Minisséries que entram na HBO Max em abril

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  • Hacks: Temporada 5 | 10/04/2026
  • Euphoria: Temporada 3 | 13/04/2026
  • The Dark Wizard (Série Documental) | 15/04/2026
  • Half Man (Minissérie) | 24/04/2026
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Filmes que entram na HBO Max em abril

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  • Better Man | 02/04/2026
  • Pequenas Coisas Como Estas | 02/04/2026
  • Um Dia Para Esquecer | 05/04/2026
  • Reality | 09/04/2026
  • Dream Scenario | 16/04/2026
  • Camarada Cunhal | 23/04/2026
  • Sonhar com Leões | 23/04/2026
  • Capitão Falcão | 23/04/2026
  • O Melhor dos Mundos | 30/04/2026
  • Iron Claw | 30/04/2026
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Esportes e Eventos ao vivo

  • Volta a Flandres (Ciclismo) | 05/04/2026
  • Maratona de Paris | 12/04/2026
  • Paris - Roubaix (Ciclismo) | 12/04/2026
  • Campeonato do Mundo de Snooker | 18/04/2026
  • Maratona de Boston | 20/04/2026
  • Maratona de Londres | 26/04/2026
  • Liège-Bastogne-Liège (Ciclismo) | 26/04/2026
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