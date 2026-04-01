Lançamentos da HBO Max em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Abril chega com estreias de peso na HBO Max, que consolidam o mês como um dos mais importantes do ano para os fãs de dramas intensos e comédias ácidas. O catálogo recebe o retorno de produções premiadas e uma expansão significativa de títulos europeus e documentários biográficos.

Os destaques para as séries incluem a aguardada terceira temporada de Euphoria, que volta a mergulhar nas complexidades da juventude contemporânea, e da temporada final de Hacks, com Deborah Vance lutando pelo seu legado em Las Vegas.

No cinema, a plataforma aposta no drama biográfico Better Man e uma lista robusta de produções portuguesas, como o thriller sismológico O Melhor dos Mundos. Para os fãs de esporte, o mês está recheado com as principais maratonas mundiais e clássicos do ciclismo.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em abril de 2026:

Séries e Minisséries que entram na HBO Max em abril

Hacks: Temporada 5 | 10/04/2026

Euphoria: Temporada 3 | 13/04/2026

The Dark Wizard (Série Documental) | 15/04/2026

Half Man (Minissérie) | 24/04/2026

Filmes que entram na HBO Max em abril

Better Man | 02/04/2026

Pequenas Coisas Como Estas | 02/04/2026

Um Dia Para Esquecer | 05/04/2026

Reality | 09/04/2026

Dream Scenario | 16/04/2026

Camarada Cunhal | 23/04/2026

Sonhar com Leões | 23/04/2026

Capitão Falcão | 23/04/2026

O Melhor dos Mundos | 30/04/2026

Iron Claw | 30/04/2026

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