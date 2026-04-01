Lançamentos da HBO Max em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Abril no HBO Max: veja os filmes e séries que entram no catálogo (Patrick Wymore/HBO)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de abril de 2026 às 11h10.
Abril chega com estreias de peso na HBO Max, que consolidam o mês como um dos mais importantes do ano para os fãs de dramas intensos e comédias ácidas. O catálogo recebe o retorno de produções premiadas e uma expansão significativa de títulos europeus e documentários biográficos.
Os destaques para as séries incluem a aguardada terceira temporada de Euphoria, que volta a mergulhar nas complexidades da juventude contemporânea, e da temporada final de Hacks, com Deborah Vance lutando pelo seu legado em Las Vegas.
No cinema, a plataforma aposta no drama biográfico Better Man e uma lista robusta de produções portuguesas, como o thriller sismológico O Melhor dos Mundos. Para os fãs de esporte, o mês está recheado com as principais maratonas mundiais e clássicos do ciclismo.