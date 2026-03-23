Tudo que sabemos sobre a segunda temporada de 'Demolidor: Renascido'

A segunda temporada de "Demolidor: Renascido" chega ao Disney+ em 24 de março de 2026, a partir das 22h, dando sequência direta aos eventos do primeiro ano da série. A nova leva de episódios faz parte da Fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel e vai manter o formato de lançamento semanal.

A produção já nasce com uma característica importante: ela não foi planejada inicialmente como “temporada 2”. O projeto original previa uma temporada longa, mas passou por mudanças criativas profundas e acabou sendo dividido em duas partes, o que ajuda a explicar o tom mais contínuo da história.

Uma história de resistência

Se a primeira temporada mostrou Matt Murdock tentando equilibrar sua vida como advogado e vigilante, a nova fase muda completamente o cenário. Agora, Nova York está sob o controle direto de Wilson Fisk, que usa seu poder político para impor uma espécie de regime autoritário.

Com a criminalização dos vigilantes e o uso de força policial para perseguir opositores, a trama passa a girar em torno de uma resistência organizada. Matt deixa de ser apenas um herói urbano e assume um papel mais simbólico, liderando uma reação contra o sistema de Fisk.

A série, portanto, escala o conflito. Não é mais apenas uma disputa pessoal entre Demolidor e Rei do Crime, mas uma luta pelo controle da cidade.

Elenco reforçado e retorno importante

A nova fase preserva os personagens centrais da trama e marca o retorno de figuras relevantes do universo urbano da Marvel:

Charlie Cox como Matt Murdock / Demolidor

como Matt Murdock / Demolidor Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Rei do Crime

como Wilson Fisk / Rei do Crime Deborah Ann Woll como Karen Page

como Karen Page Jon Bernthal como Frank Castle / Justiceiro

como Frank Castle / Justiceiro Wilson Bethel como Mercenário

O grande destaque é a entrada de Jessica Jones, interpretada novamente por Krysten Ritter. Além disso, novos nomes entram na história, como Matthew Lillard em um papel ainda cercado de mistério.

Um ponto curioso envolve o personagem Foggy Nelson. Mesmo após eventos da primeira temporada, ele aparece nos materiais da nova fase, o que indica flashbacks ou reviravoltas narrativas.

Terceira temporada

A segunda temporada não apenas continua a história como prepara o terreno para o futuro. Uma terceira temporada já foi confirmada, indicando que a Marvel vê "Demolidor: Renascido" como uma peça central dentro do seu planejamento.