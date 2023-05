Matthew Perry pede desculpas por sugerir morte de Keanu Reeves em sua biografia; entenda

Matthew Perry, astro de Friends e "17 outra Vez", prometeu remover seus comentários polêmicos sobre Keanu Reeves no seu livro de memórias; “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”. O ator se desculpou com o astro de John Wick, após questionar porque ele “ainda caminha entre nós” quando atores talentosos e pensadores originais como River Phoenix e Chris Farley faleceram.

Por que Matthew Perry se desculpou com Keanu Reeves?

Embora as passagens de "Friends, Lovers e the Big Terrible Thing" que fazem referência a Reeves tenham sido escritas como uma tentativa de homenagear nomes como Phoenix e Farley, a execução foi recebida com críticas fervorosas. Ele afirmou que irá remover o trecho do seu livro e admitiu seu erro: “Eu disse uma coisa estúpida. Foi uma coisa ruim de se fazer”, “Tirei o nome dele porque moro na mesma rua. Já me desculpei publicamente com ele. Quaisquer versões futuras do livro não terão seu nome nele.”, afirmou Perry durante um evento em Los Angeles.

Perry também revelou que pretende se desculpar pessoalmente com Reeves: “Se eu encontrar o cara, vou me desculpar. Foi simplesmente estúpido”, declarou

Qual foi a citação de Matthew Perry criticando Keanu Reeves?

“River era um homem bonito, por dentro e por fora, bonito demais para este mundo. Parece que sempre são os caras realmente talentosos que caem. Por que os pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda caminha entre nós? River era um ator melhor do que eu; eu era mais engraçado. Mas eu certamente me defendi em nossas cenas - não é pouca coisa, quando olho para trás décadas depois.”